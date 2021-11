Flávio Bolsonaro afirma que Brizola votaria a favor da PEC dos Precatórios 

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) disse nesta terça-feira, 9 que, caso vivos e atuantes em 2021, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro votariam a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, em tramitação na Câmara dos Deputados. Segundo Flávio, “o PDT defendia os mais pobres”.

“Hoje, há convicção de que os atuais integrantes do PDT estão se lixando para os mais pobres e são contra os R$ 400,00 de auxílio pra eles”, disse o senador. O PDT mudou de posição depois que Ciro Gomes suspendeu a pré-candidatura à Presidência nas eleições de 2022", criticou Flávio.

Hoje, há convicção de que os atuais integrantes do PDT estão se lixando para os mais pobres e são contra os R$ 400,00 de auxílio pra eles.https://t.co/ryisED41R9

November 9, 2021

Deputados do PDT que votaram a favor da proposta se reuniram na noite de segunda-feira, 8, para alinhar uma posição na votação de segundo turno na Câmara, marcada para esta terça-feira, 9. Durante jantar na casa do deputado Mario Heringer (PDT-MG), os congressistas decidiram mudar de posição e votar contra a PEC. Na primeira votação, 15 dos 24 representantes da sigla foram a favor do texto.

O partido passou por uma crise pública após apoiar a proposta governista. Ciro Gomes, escolhido pela legenda para disputar a Presidência em 2022, anunciou nas redes sociais a suspensão da pré-candidatura enquanto a sigla não mudasse a posição sobre o texto.





