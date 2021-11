De olho nas eleições de 2022, Cid Gomes se reúne com Domingos Filho e família

O senador Cid Gomes (PDT) participou, nesta segunda-feira, 8, de um almoço na residência do presidente estadual do PSD, Domingos Filho. O encontro, realizado com a presença do deputado federal Domingos Neto (Neto) e a prefeita de Tauá, Patricia Aguiar (PSD), teve como tema principal os planos e estratégias para as eleições de 2022, principalmente a que define a sucessão do governador Camilo Santana (PT).

Domingos Filho chegou a assumir o cargo de vice-governador do Ceará, na chapa eleita em 2010 e que teve Cid como governador. Hoje, o PSD se mantém no campo de aliados do governo estadual e apresenta uma sólida base de prefeitos e vereadores em todo o estado.

Juntos, os Aguiar possuem grande influência nos Inhamuns. Domingos Neto, além de deputado federal, com bom trânsito e diálogo no Congresso Nacional, foi relator-geral do Orçamento para 2020. Eleita em 2020, Patrícia reúne apoiadores no município de Tauá, mais um dos campos em que os Ferreira Gomes buscam eleitorado.

