Danilo Forte será relator do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família

O deputado cearense Danilo Forte (PSDB) foi definido nesta terça-feira, 9, como relator do Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 26/2021, que institui o novo Auxílio Brasil, benefício em R$ 400 que substituirá o Bolsa Família até dezembro de 2022.

No projeto, fica aberto crédito especial em R$ 9,3 bilhões para o orçamento do Ministério da Cidadania, responsável pela concessão do benefício. A ideia é viabilizar a ampliação do pagamento do benefício de 14 milhões de famílias para 17 milhões de famílias.

O Auxílio Brasil tem sido alvo de questionamentos de partidos de esquerda, uma vez que o novo benefício, de caráter temporário, ocorre a partir da extinção do Bolsa Família, que tinha caráter permanente. Com a data de extinção do novo auxílio para o final de 2022, deputados acusam o governo de apenas buscar viabilizar a reeleição de Jair Bolsonaro.

Em nota, o deputado Danilo Forte afirma que o projeto deve “combater a pobreza e ajudar as pessoas que estão em dificuldade, num momento tão difícil, depois de uma pandemia, que tirou do nosso convívio mais de 600 mil brasileiros”.

Danilo Forte também destacou “situações estarrecedoras” vividas no Ceará, como imagens de pessoas buscando alimentos em caminhões de lixo. “Essa relatoria se fortalece, ganha importância, porque só no meu estado do Ceará são mais de 4 milhões de pessoas vivendo em estado de pobreza absoluto. É triste e lamentável rever cenas que há muito tempo não se via no Ceará, de flagelo, de agonia e de tristeza, por irmãos nossos passando fome”, diz.

“Então eu fico muito feliz em poder relatar essa matéria com a convicção que nós vamos aprova-la por unanimidade no congresso nacional”, continua o deputado.



