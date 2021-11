Caso confirmada, filiação de Bolsonaro ao PL pode resultar na desfiliação de deputados

Três deputados federais do Partido Liberal (PL) disseram à coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, que pretendem deixar o grupo se a filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) for confirmada. Eles são da região Nordeste e afirmam que a permanência na sigla do candidato adversário do ex-presidente Lula (PT) pode ser prejudicial nas eleições de 2022.

Além dos pedidos de desfiliação, parlamentares do PL esperam que a filiação de Bolsonaro atraia bolsonaristas que aguardam uma decisão do presidente para depois escolher seus partidos.

A previsão dos integrantes do Partido Liberal é de que haja mais filiações do que saídas. O partido tem 43 deputados e 4 senadores. A leitura do PL é a de que ter um presidenciável como filiado aumentará a bancada no Congresso.



