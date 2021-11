Vereador apresenta projeto que garante habitação e circulação de animais domésticos em condomínios

O vereador de Fortaleza Pedro França (Cidadania) apresentou um Projeto de Lei que garante a habitação e circulação de animais domésticos nos condomínios da Capital. Ele deu entrada na mensagem na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, 8.

O texto estabelece algumas regras para a livre habitação e circulação dos pets nesses espaços, com a obrigatoriedade de um condutor com idade e força suficientes para controlar os movimentos do animal. Além do uso da guia e coleira, com tamanho adequado.

"É comum mantermos um laço afetivo com nossos animais de estimação, sendo até considerados membros da família. Nosso objetivo é evitar desigualdades, respeitar o espaço de cada um", defendeu o parlamentar, que ressalta que a iniciativa deve coibir práticas como a doação de animais a terceiros ou abandono.

Por fim, o condutor do animal deve recolher os dejetos excretados nas referidas áreas, bem como higienizar adequadamente o local.

Na justificativa, o vereador considera "desrespeitoso" o morador do condomínio não poder transitar com seu animal de estimação. "Muitos pets são idosos e debilitados. Os tutores são sua única companhia. É extremamente desrespeitoso, imoral e antiético submeter condôminos a carregar o animal no colo ou impedi-los de circular pela área comum", complementa.

Por fim, Pedro França lembra que a Constituição consagra o direito de propriedade como um dos vetores que definem a forma de vida em sociedade, dispondo que é garantido o direito de propriedade (art. 5º, XII) e, assim, o proprietário de imóvel é livre para administrar o que ocorre em seu imóvel e ali viver.

Ele cita ainda o Código Civil, que assegura expressamente que é direito do condômino usar, fruir e livremente dispor de suas unidades e usar das partes comuns, contanto que não exclua a utilização dos demais condôminos.

