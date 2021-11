Instagram sinaliza fake news em post de Carlos Bolsonaro sobre Lula

O Instagram marcou duas publicações de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, como falsas, neste domingo, 7. Ambas as postagens são vídeos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma palestra realizada em 2015, na qual o petista relata uma conversa sobre a nacionalização de refinarias da Petrobras na Bolívia pelo governo de Evo Morales, presidente do país em 2007, quando o Brasil vendeu instalações da estatal no País por US$ 112 milhões.

Nas publicações, Carlos compartilha um vídeo e tenta justificar o alto preço atual do gás de cozinha e da gasolina dizendo que ele teria doado refinarias da Petrobras para a Bolívia, o que é mentira. A informação já tinha sido desmentida por projetos de checagem de notícias falsas, como a agência "Aos Fatos".

Instagram restringe duas publicações com conteúdo falso de Carlos Bolsonaro (Foto: Reprodução)



A fala de Lula destacada nas peças falsas ocorreu durante o seminário “Bolívia: 10 anos de transformações políticas, étnicas e sociais”, organizado pelo Instituto Lula em outubro de 2015.

“Eu lembro da primeira conversa que você [Álvaro Linera] teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou: ‘Ô, presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras?’. Isso antes deles serem governo. E eu disse ‘olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto vocês fazem o que vocês quiserem’, sabe? E foi assim que nós nos comportamos. Respeitando o direito soberano que a Bolívia tinha sobre o seu solo, o seu subsolo, portanto, sobre o seu gás".

Já o vereador escreveu: “Acho que o ex-presidiário e seus comparsas esqueceram de apagar isso aqui. O gás de cozinha está caro, assim como outras coisas? Nada é um fato isolado e qualquer inocente sabe disso, além do ‘fique em casa a economia a gente vê depois’, as consequências são vistas no mundo todo. Juntos com a ‘terceira via’ fazem de tudo para destruir as fontes de renda do povo, aumentam impostos, priorizam outros países com SEU dinheiro e ESTRATEGICAMENTE UNIDOS culpam quem zerou o imposto do gás de cozinha, diminui muitos outros e zera tarifas".

Após o Instagram sinalizar a informação falsa, Carlos insistiu e repostou o vídeo afirmando: “Vídeo sem edições, do ex-presidiário por suas próprias palavras sem qualquer comentário de ninguém! Será falso também, ‘checadores’? Aguardemos e tirem suas conclusões!”

