Governo Bolsonaro dificulta atuação da fiscalização trabalhista com desvio de verbas para fundos

O governo de Jair Bolsonaro (sem partido) está recusando recursos arrecadados de infrações trabalhistas, e determinando que esses valores e bens sejam destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Com a mudança de direcionamento das verbas, a atuação da fiscalização trabalhista deve enfrentar dificuldades. As informações são do portal Folha de S.Paulo.

As gerências e superintendências regionais, por exemplo, dependem dos bens, serviços e obras previstas nos Termos de Ajuste de Conduta (TAC), assinados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Quando recebe uma denúncia, o MPT costuma acionar fiscalização por meio de auditores para elaborar um relatório sobre o ocorrido, que resulta num TAC com a empresa envolvida.

É a partir dos possíveis pagamentos por danos morais coletivos, previstos no TAC, que pode haver destinação de recursos para as superintendências regionais, como veículos, drones, obras ou serviços para o funcionamento das equipes de fiscalização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com os recursos sendo realocados para outras finalidades, a medida pode paralisar fiscalizações de trabalho escravo, acidentes de trabalho e trabalho infantil, conforme fontes ouvidas pela reportagem. Custeios básicos, como gasolina e pneus de carros, também poderão ser prejudicados.

A decisão pela mudança é do Ministério do Trabalho e da Previdência (MTP), e foi efetivada após a recriação do MTP, ação de Bolsonaro para reacomodar o aliado, Onyx Lorenzoni. Em ofício da pasta, de 27 de outubro, as secretárias e superintendências regionais foram informadas sobre a “impossibilidade de recebimento de bens patrimoniais ou recursos financeiros decorrentes de TAC ou aplicação de multas”.

Para justificar a mudança na destinação dos recursos, o Ministério usou dois pareceres jurídicos do governo Bolsonaro. Um deles é da Advocacia-Geral da União (AGU) de 2019. De acordo com a pasta, o parecer determina que “os valores destinados à indenização de direitos difusos ou coletivos em sentido estrito, pactuados no âmbito de TACs, incluindo as multas decorrentes de seu eventual descumprimento, devem ser destinados ao FDD ou, nos casos em que os direitos difusos ou coletivos possuam natureza trabalhista, ao FAT".

Sobre o assunto Ministro da Saúde diz que é 'muito drástico' demitir quem não querem se vacinar

Famílias de trabalhadores mortos em acidente em Taguaí são indenizadas

MPT recomenda exigir comprovante de vacinação no ambiente de trabalho



Já o segundo parecer é resultado de consulta feita pela Secretaria de Previdência e Trabalho e elaborado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em agosto deste ano. O documento afirma que o ministério não pode receber diretamente bens e recursos destinados pelo MPT.

A nova orientação do Ministério do Trabalho já vem dificultando o acesso a bens e recursos resultantes de TAC, sendo contatados três casos de recusa: R$ 1 milhão no Paraná; uma caminhonete no Espírito Santo; e uma caminhonete para fiscalização rural no interior de Minas Gerais.



Tags