Entenda mudanças promovidas por nova emenda que altera as regras eleitorais

O Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional n°111/2021 no último mês de setembro, garantindo alterações nas regras eleitorais. A nova mudança insere, por exemplo, dispositivos na Constituição Federal que incentivam as candidaturas de mulheres e pessoas negras. Os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições ocorridas de 2022 a 2030 serão contados em dobro, para fins de distribuição de recursos.

Para tratar do assunto, o quadro Seu Direito, da Rádio CBN Cariri, entrevistou José Boaventura Filho, advogado especialista em Direito Eleitoral. Sobre as principais mudanças nas regras eleitorais, José Boaventura explica que a Emenda n°111/2021 “inclui e disciplina a realização de consultas populares feitas simultaneamente às eleições municipais e dispõe sobre o instituto da fidelidade partidária, acrescentando alguns itens.

Além disso, a proposta altera a data de posse de governadores e do presidente da República, e estabelece algumas regras transitórias para distribuição dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre os partidos políticos.

A posse dos candidatos eleitos, que se dá no primeiro dia útil do ano do início do mandato, passará a ocorrer em 5 de janeiro para o presidente da República e em 6 de janeiro para os governadores. O advogado especialista em Direito Eleitoral cita que a alteração de data foi justificada pelo feriado de Ano Novo, em que “a maioria das administrações está desmobilizada”. As novas datas serão aplicadas a partir das eleições de 2026.

Em relação à fidelidade partidária, Boaventura cita a Lei n°13.165/2015, segundo a qual são situações de justa causa para desfiliação uma mudança substancial ou desvio no programa partidário, além de discriminação política pessoal, ou seja, perseguição para com o parlamentar, e mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecedem o prazo de filiação. Em 2017, a Emenda Constitucional n° 97 permitiu que o parlamentar eleito por partido que não preenchesse os requisitos para fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão tivesse assegurado o mandato e facultada a filiação a outro partido.

Com a Emenda de 2021, o §6° do artigo 17 dispõe, conforme Boaventura, que “deputados federais, estaduais, distritais e vereadores que se desligarem do partido pelo qual forem eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas na lei. A simples anuência do partido, a negociação entre parlamentar e partido já é suficiente para elidir a infidelidade partidária”.

