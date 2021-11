Eduardo Leite ganha apoio de tucanos próximos a Dória e Bruno Covas nas prévias tucanas

Um ex-líder de Dória na Câmara de vereadores e um aliado de Bruno Covas, prefeito de São Paulo já falecido, declararam apoio a Leite para as prévias do PSDB

Orlando de Faria, secretário de Habitação da Prefeitura de São Paulo e um aliado do falecido Bruno Covas, e Aurélio Nomura, vereador e ex-líder de João Dória na Câmara Municipal paulista oficializaram, nesta segunda-feira, 8, apoio a Eduardo Leite nas prévias tucanas para escolha do candidato à presidência da República pelo PSDB.

Com isso, Leite passa a ter apoio de um dos principais aliados do governador de São Paulo e ainda é associado ao sobrenome Covas, com longo histórico política paulista. As informações são da Folha de S. Paulo.

De acordo com o veículo, Leite, que é governador do Rio Grande do Sul e tenta emplacar a própria pré-candidatura dentro do PSDB, tem buscado apoio entre brunocovistas como um trunfo simbólico contra o principal adversário nas prévias do partido, o governador de São Paulo, João Dória.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Precedeu a oficialização do apoio uma reunião realizada ainda nesta segunda, na casa do vereador Xexéu Tripoli, também do PSDB, que já havia anunciado apoio a Leite.

Bruno Covas foi vice-prefeito de Doria quando este ocupava a Prefeitura de São Paulo e passou a titular o cargo quando o então prefeito saiu para concorrer ao governo do estado.

O falecido prefeito é neto de Mário Covas, que governou o estado de São Paulo entre 1995 a 2001.



As eleições prévias do PSDB estão marcadas para o dia 21 de novembro. João Dória, Eduardo Leite e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, disputam a liderança da chapa tucana para a disputa na corrida presidencial de 2022.

Tags