Campanha sobre a cédula de R$ 200 custou mais que propagandas para divulgar a prevenção contra Covid

Mesmo com o alto investimento do governo, segundo o Sistema de Administração do Meio Circulante, a cédula só representa 1,11% das notas em circulação no País, ficando atrás da cédula de R$ 1 real que não é mais produzida.

A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do governo Jair Bolsonaro (sem partido) gastou mais com a divulgação da nova cédula de R$ 200, nos dois anos de pandemia de coronavírus, do que com propagandas para reforçar a prevenção contra a Covid-19. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com levantamentos do jornal, o governo gastou R$ 18,8 milhões com as campanhas da nota de R$ 200. Foi o sexto principal investimento entre os anos de 2020 e 2021. Quanto à publicidade para itens de prevenção ao coronavírus, como álcool em gel e o uso de máscaras, os custos foram de R$ 14,4 milhões.

Após um ano de lançamento, a cédula só representa 1,11% das notas em circulação no país, ficando atrás, inclusive, de cédulas de R$ 1, que não são mais produzidas. Todo esse investimento em publicidade - que só ficou atrás de propagandas de agenda positiva, economia de água, combate ao Aedes aegypti e da própria campanha de vacinação - também não surtiram o efeito esperado por conta da popularização de transações digitais, como o PIX, explicam especialistas.

Medidas preventivas x cuidado precoce

Os gastos da Secom com publicidade relativa ao “cuidado precoce”, que, segundo a pasta, seria para incentivar a busca por médicos antes do agravamento da doença, estão também à frente dos custos com a divulgação de medidas preventivas. As propagandas com “cuidado precoce” foram o nono maior gasto do governo entre 2020 e 2021, para onde foram R$ 18,5 milhões neste período.

Bolsonaro usava o termo “tratamento precoce” para se referir e fazer apologia ao uso de medicamentos sem eficiência comprovada, como cloroquina e ivermectina. A Secom, por meio de publicidade com “cuidado precoce”, investiu na contratação de influenciadores digitais para divulgarem mensagens orientando a solicitação de “atendimento precoce”, em casos de sintomas.

Outros Gastos

Sob o título “Brasil no exterior”, os financiamentos da Secom com publicidade sobre o governo em países estrangeiros foi o terceiro maior gasto da pasta, somando R$ 27,9 milhões. De acordo com a secretaria, a justificativa é o fato do Brasil estar enfrentando um momento de “posicionamento e imagem de marca prejudicada no exterior”.

As propagandas contaram com veiculação de campanhas em telões no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, com frases como “The world needs to know Brazil by Brasil" (“O mundo precisa conhecer o Brasil pelo Brasil”). Houve também financiamento para cartazes em bancas de jornais em Nova York e pontos de ônibus de Londres.

O ranking de gastos da Secom aponta também quais as principais prioridades para o governo, como por exemplo, o foco em melhorar a própria imagem.

Gastos da Secom com propaganda:

Agenda positiva: R$ 39,3 milhões

Uso consciente de água e energia: R$ 37,2 milhões

Brasil no exterior: R$ 27,9 milhões

Combate ao mosquito Aedes aegypti: R$ 24 milhões

Vacinação contra o coronavírus: R$ 19,6 milhões

Lançamento da cédula de R$ 200: R$ 18,7 milhões

Cuidado precoce com a Covid-19: R$ 18,5 milhões

Semana Brasil 2020 e 2021: R$ 14,6 milhões

Prevenção da Covid-19: R$ 14,6 milhões

Enfrentamento da Violência contra a mulher: R$ 10, 6 milhões

Semana Nacional do Trânsito: R$ 9 milhões

Pátria Voluntária: R$ 8,8 milhões

Nova previdência: R$ 8,8 milhões

Posicionamentos do Governo Federal: R$ 7,4 milhões

Campanha Wi-Fi Brasil: R$ 7 milhões

