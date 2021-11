Camilo e Cid parabenizam Ciro pelo aniversário de 64 anos

No aniversário de 64 anos do ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), membros do grupo político do pedetista no Estado celebram a data em suas redes sociais. Dentre os principais atores do grupo político no Ceará que se manifestaram estão o atual governador Camilo Santana (PT) e o senador Cid Gomes (PDT), irmão de Ciro.

Santana lembrou a data retratando Ciro como um “amigo de todas as horas”. No Instagram, Camilo escreveu: “Homem de força, coragem e determinação. Amigo de todas as horas. Este é Ciro Gomes, um ser humano por quem tenho enorme carinho e muita admiração. Neste seu aniversário te desejo muitas bênçãos, para que sua vida seja cada vez mais feliz”.

“Hoje é aniversário da minha maior referência na política e na vida, meu irmão mais velho Ciro Gomes. Que Deus possa abençoá-lo e lhe conceda muita saúde e sabedoria para que siga firme na luta e continue sendo a esperança para a construção de um Brasil mais justo”, pontuou Cid em seu perfil no Twitter e demais redes sociais.



