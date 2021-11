Presidente do PDT diz que pré-candidatura de Ciro é "irreversível" em 2022

O presidente do PDT nacional, Carlos Lupi, afirmou, nesta sexta-feira, 5, que o ex-ministro Ciro Gomes permanecerá como pré-candidato do partido à Presidência da República. O presidenciável havia anunciado, na quinta-feira, 5, que iria suspender sua pré-candidatura até que integrantes do partido revejam sua posição a favor da PEC dos Precatórios.

Segundo Lupi, a escolha de Ciro como postulante ao Palácio do Planalto é "irreversível". A candidatura é irreversível. Isso já foi definido pelo partido. Ele fez um gesto ontem contrário à votação do partido em relação à PEC. Mas estamos conversando com cada um para que a bancada vote contra a proposta", disse o presidente.

Nesta sexta, o deputado federal e presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo, afirmou, em entrevista à rádio O POVO CBN, que a decisão do ex-ministro em suspender sua pré-candidatura é reversível, após diálogo com membros do partido.

Lupi disse que conversa com os deputados federais do partido e que acredita que a legenda vai reverter os votos a favor da PEC. "Estamos conversando com cada parlamentar, e tenho certeza de que, até terça-feira, vamos convencer se não todos, a esmagadora maioria.