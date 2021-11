Oposição critica saída de Dallagnol do MP para possível candidatura em 2022

Deltan anunciou o desligamento do órgão nesta quinta-feira. Seguindo os passos do ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República Sérgio Moro, o procurador deve se filiar ao Podemos para disputar vaga na Câmara dos Deputados

Políticos de oposição, em especial do Partido dos Trabalhadores (PT), criticaram a decisão do procurador da República e ex-coordenador da Operação Lava Jato de se desligar do Ministério Público, abrindo assim espaço para disputar as eleições do ano que vem.

Para os parlamentares, o anúncio feito nesta quinta-feira, 4, escancarou motivações políticas por trás da operação de combate à corrupção que culminou na prisão de congressitas, empresários e do ex-presidente Lula (PT).

"Deltan Dallagnol larga o MP para ingressar na política. Nunca foi segredo que ele e Moro sempre atuaram como agentes políticos para perseguir Lula de forma truculenta na Lava Jato!", escreveu o deputado José Guimarães (PT-CE).

"Tava na cara. Sempre se valeu de motivações políticas enquanto chefiava a Lava Jato, tanto é que perseguiu o Lula para tirá-lo da disputa eleitoral, fazendo-se valer de um PowerPoint ridículo. Ele e Moro nunca tiveram imparcialidade. Alguém espantado?", questionou o deputado Rogério Correia (PT-MG).

Já para o deputado bolsonarista Filipe Barros (PSL-), Deltan erra ao reforçar a "tese da esquerda". "O que restava da credibilidade da Lava Jato foi pro ralo", escreveu.

Deltan anunciou a decisão de afastamento do órgão em publicação nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 4. "Após mais de 18 anos de trabalho em amor ao próximo, estou saindo do Ministério Público e queria contar a você o porquê. Minha vontade é fazer mais, fazer melhor e fazer diferente diante do desmonte do combate à corrupção que está acontecendo", escreveu na legenda da publicação que leva a um vídeo.

No registro gravado, o procurador não entra em detalhes sobre uma eventual candidatura, mas afirma que agora pode "fazer mais pelo país fora do Ministério Público".

Seguindo os passos do ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República Sérgio Moro, o procurador deve se filiar ao Podemos, de Álvaro Dias, para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados na eleição de 2022.



