Greve dos caminhoneiros: PRF faz operação para garantir embarques no Porto de Santos

A greve dos caminhoneiros continua impedindo o fluxo de circulação de veículos no Porto de Santos, e consequentemente o fluxo de contêineres e cargas no terminal portuário. De acordo com notas divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, e pela administração do porto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quarta-feira, 4, uma operação para garantir a fluidez de cargas no local.

Atualmente, mesmo contando com fraca adesão, os caminhoneiros autônomos prometem manter a greve nacional iniciada na segunda-feira, dia 1º, em protesto contra a alta de preços do óleo diesel. Segundo, informações da Associação Comercial de Santos, os setores de café, carne e algodão são os mais afetados quanto ao embarque de mercadorias. Desta maneira, a paralisação continua contribuindo para o caos logístico enfrentado por todo setor produtivo do país.

Para tentar solucionar os problemas com o deslocamento de cargas, o Ministério da Infraestrutura deu início a uma operação conjunta com a PRF. Conforme nota divulgada pela administradora Santos Port Authority, a ação conta com o apoio de 200 policiais, e tem como principal objetivo a formação de um corredor de segurança para garantir o escoamento da produção nacional pelo porto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Guarda Portuária, sob a coordenação da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos-SP), órgão responsável pela segurança pública portuária, atuam numa força-tarefa estratégica para garantia da fluidez das cargas através do maior porto marítimo da América Latina. Desde a madrugada de ontem (4) um efetivo de 200 homens foi destacado para formar um grande corredor de segurança desde o acesso aos terminais até a subida da Serra do Mar”, diz a nota da administradora.

A PRF também divulgou nota informando que a operação visa “coibir qualquer cerceamento da fluidez do transporte”, acrescentando que a força tarefa conjunta “propõe aumentar a percepção de segurança em torno do perímetro adjacente ao Porto a fim de proporcionar segurança aos transportadores de carga”. A PRF garantiu que a operação deve seguir até que a situação esteja normalizada.

Sobre o assunto Caminhoneiros: Acesso ao Porto de Santos segue normal

Greve dos caminhoneiros nas rodovias do Brasil: últimas notícias de hoje, 3

Caminhoneiros falam em manter greve, mas estradas seguem sem bloqueios

Veja nota da Polícia Rodoviária Federal na íntegra:

A Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e a Guarda Portuária, através da coordenação da Cesportos/SP, órgão responsável pela segurança pública portuária, uniram forças numa força tarefa estratégica dos órgãos de Segurança Pública no Porto de Santos nesta quinta-feira (04). O objetivo da operação integrada é a garantia da fluidez de cargas através do maior porto marítimo da América Latina.

A iminente greve de caminhoneiros autônomos tem inspirado receio nos trabalhadores do transporte, que temendo sofrerem represálias, ameaçam deixar de carregar e descarregar cargas no porto.

Visando coibir qualquer cerceamento da fluidez do transporte, a força tarefa composta pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal e Guarda Portuária, propõe aumentar a percepção de segurança em torno do perímetro adjacente ao Porto, a fim de proporcionar segurança aos transportadores de carga que atuam no escoamento da produção nacional pelo porto.

A operação seguirá até que a situação esteja normalizada no porto. A Polícia Militar e as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual estão, juntas, intensificando o patrulhamento na região portuária, com o intuito de realizar a prevenção da ordem pública, bem como de assegurar o direito de ir e vir das pessoas até que a situação se normalize.

Veja nota a administradora do Porto de Santos na íntegra:

A Santos Port Authority (SPA) informa que o acesso ao Porto de Santos flui normalmente nesta sexta-feira (5), não havendo qualquer retenção ao tráfego nem concentração de caminhões parados. As operações que estiveram com alguma interferência até esta quinta (4) estão sendo retomadas e toda a segurança será garantida. Cerca de 30 pessoas permanecem em manifestação nas imediações do Porto, sem impedir o acesso de veículos.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Guarda Portuária, sob a coordenação da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos-SP), órgão responsável pela segurança pública portuária, atuam numa força-tarefa estratégica para garantia da fluidez das cargas através do maior porto marítimo da América Latina. Desde a madrugada de ontem (4) um efetivo de 200 homens foi destacado para formar um grande corredor de segurança desde o acesso aos terminais até a subida da Serra do Mar.



Tags