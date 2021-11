Governo empenhou R$ 1,2 bilhão do orçamento secreto antes da votação da PEC dos precatórios, diz jornal

Aprovada em primeiro turno com 312 votos favoráveis, a PEC fez com que partidos da oposição como PDT, PSB e MDB rachassem

Desde que o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios chegou à Câmara dos Deputados, o governo Bolsonaro empenhou (reservou) cerca de R$ 1,2 bilhão das chamadas emendas de relator. Reportagem publicada pelo Estadão nesta sexta-feira, 5, aponta que o valor oferecido por cada voto parlamentar era de até R$ 15 milhões, e que as negociações ocorreram sob coordenação do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).



Aprovada em primeiro turno com 312 votos favoráveis, apenas quatro a mais do que o mínimo necessário, a PEC fez com que partidos da oposição rachassem, dentre eles PDT, PSB, MDB, PSDB e outros. Parlamentares dessas legendas, que podem ter candidatos em 2022, deram dezenas de votos favoráveis e ajudaram na vitória do governo Bolsonaro que, com a eventual aprovação, pode viabilizar o Auxílio Brasil, tido como trunfo eleitoral para o ano que vem.

O deputado federal Celso Maldaner (MDB-SC), que votou contrário à proposta, disse ao Estadão que colegas de bancada “comentaram que era esse o valor (R$ 15 milhões)” para quem votasse a favor da PEC. O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) também relatou conversas nesse sentido e que votos a favor de parlamentares do PDT seriam um “chamariz” para que outros partidos se sentissem à vontade para votar com o governo nesse contexto.

Segundo Hildo, os recursos que os parlamentares receberiam seriam, em sua maioria, via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, “Para ônibus escolares, creches, escolas, quadras esportivas, e outras obras mais. E uma parte também via Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e na Agricultura”, disse.

Segundo a reportagem, interlocutores do Planalto na Casa, como o deputado Lúcio Mosquini (MDB-RO), único emedebista entre os vice-líderes do governo, negaram as supostas negociações “Zero vezes, zero vezes, zero”, afirmou Mosquini, ao ser questionado sobre o tema.



