Governador de Minas Gerais Romeu Zema comenta morte da cantora Marília Mendonça

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou seu perfil no Twitter para lamentar a morte da cantora e compositora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas, vítimas de um acidente aéreo que ocorreu na tarde desta sexta-feira, 5, em Caratinga, município do interior de Minas Gerais. "Querida por todos nós mineiros”, lamentou.

“Lamento o falecimento da cantora Marília Mendonça e demais integrantes de sua equipe, em decorrência de acidente de avião ocorrido em Piedade de Caratinga, nessa sexta, 5. Meus sentimentos aos familiares das vítimas e aos fãs dessa artista tão querida por todos nós mineiros”, escreveu o governador.

O governador de Goiás, Estado natal da artista, Ronaldo Caiado (DEM) também se manifestou sobre a tragédia. " Foi com imenso pesar que eu e Gracinha Caiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais", lamentou. "Goiás está em luto", disse.

Um dia de muita tristeza para a música sertaneja. Foi com imenso pesar que eu e @gracinhacaiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. pic.twitter.com/qr1pUoOJto

Na sequência, Caiado anunciou ainda luto oficial de três dias no Estado e disponibilizou o ginásio Goiânia Arena para o velório da cantora.

Três dias de luto oficial em Goiás. E o velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família.