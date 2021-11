Eleitores de Carapebus, no Rio, escolhem novo prefeito no domingo

Cerca de 12,6 mil eleitores de Carapebus, no norte do estado do Rio, voltam às urnas neste domingo (7) para escolher o novo prefeito e o vice-prefeito. A ex-prefeita Christiane Miranda Cordeiro (PP) foi afastada do cargo depois de ter sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, por rejeição de contas pela Câmara Municipal em 2017.

Três chapas disputam a eleição suplementar em Carapebus: Bernard Tavares Didimo (Republicanos), Leandro Drumond Esteves, o Dandinho (Avante) e Edward Ferreira de Araújo Filho (PMB).

As seções eleitorais funcionarão das 7h às 17h. Como medidas para evitar contaminação por covid-19, não haverá identificação biométrica, a apresentação do documento de identificação ao mesário será feita a distância e o uso de máscara será obrigatório nos locais de votação.

