Eleições 2022: relembre as eleições presidenciais de 2018

As votações que levaram ao cargo o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), ocorreram em 9 de outubro de 2018, há três anos. Veja a apuração da eleição de 2018 e os candidatos a presidência da época

Nas eleições presidenciais de 2018, o candidato Jair Messias Bolsonaro (sem partido), então candidato à presidência do Brasil pelo Partido Social Liberal (PSL), foi eleito chefe do Poder Executivo Nacional em 2018, no dia 9 de outubro. A decisão para o cargo foi efetuada no segundo turno das eleições presidenciais. Na ocasião, Fernando Haddad (PT) perdeu para Bolsonaro. Relembre abaixo as eleições presidenciais de 2018 e veja a apuração e os candidatos da época

Eleições presidenciais de 2018: Segundo Turno

Com 100% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro ganhou a disputa eleitoral com apuração de 55,13% dos votos, o equivalente a 57.797.847 de eleitores. Haddad obteve 44,87% dos votos, um total de 47.040.906 de eleitores. Foram contabilizados 104.838.753 de votos válidos. O resultado foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, 115.933.451 de pessoas votaram no segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Houve 31.371.704 de abstenções; 8.608.105 de votos nulos e 2.486.593 de votos brancos. Veja abaixo a apuração das eleições presidenciais de 2018 no segundo turno:

Total de votos: 115.933.451

Votos válidos: 104.838.753 (90,43% do total de votos)

Nulos: 8.608.105 (7,43% do total de votos)

Brancos: 2.486.593 (2,14% do total de votos)

Abstenções: 31.371.704 (21,3% da soma de abstenções e total de votos)

Eleições presidenciais de 2018: Primeiro Turno

A primeira rodada da corrida eleitoral de 2018 foi disputada por um total de 13 candidatos. Além de Bolsonaro e Haddad, Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), João Amoedo (NOVO) e Cabo Daciolo (Patriota), Henrique Meirelles (MDB), Marina Silva (REDE), Álvaro Dias (Podemos), Guilherme Boulos (PSOL), Vera (PSTU), Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL) concorreram à presidência do Brasil. O resultado foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Jair Bolsonaro obteve 49.276.990 de votos (46,03%); Fernando Haddad obteve 31.342.005 de votos (29,28%). Ciro Gomes ficou em terceiro lugar com 13.344.366 de votos (12,47%). Veja abaixo a apuração das eleições presidenciais de 2018 no primeiro turno:

Total de votos: 117.364.560

Votos válidos: 107.050.673 (91.21% do total de votos)

Nulos: 3.106.936 (2.65% do total de votos)

Brancos: 7.206.205 (6.14% do total de votos)

Abstenções: 29.941.265 (20,33% da soma de abstenções e total de votos)

Eleições presidenciais de 2018: as Eleições presidenciais de 2022

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo. O atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), não confirmou nem negou sua participação nas disputas; caso participe, não deve concorrer sob a Aliança Pelo Brasil (APB), que não conseguiu assinaturas o suficiente para se tornar um partido político reconhecido.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um nome especulado para a disputa presidencial. Seus direitos políticos estão reabilitados desde março deste ano após 19 vitórias judiciais na série de processos e investigações a que respondia desde que se tornou alvo da Operação Lava Jato. Outro possível nome para concorrer à Presidência é o atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Ele prometeu escolher uma mulher como vice caso vença as prévias organizadas pelo seu partido.

