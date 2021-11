Câmara debate retomada econômica com vereadores e prefeitos da Região Metropolitana

O evento deve contar com a participação do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT)

A Câmara Municipal de Fortaleza promove na próxima segunda-feira, 8, a conferência "Vozes da Retomada", com vereadores e prefeitos da Região Metropolitana, para discutir a retomada da economia. Com o tema "A superação dos desafios econômicos pós-pandemia: um esforço conjunto entre o Legislativo e o Executivo", o objetivo é traçar medidas para auxiliar a retomada das atividades da economia, além de trocar experiências e informações ações que possam ser replicadas em outros locais.

O evento deve contar com a participação do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Também participarão os prefeitos Acilon Gonçalves (PL), de Eusébio, e Vitor Valim (Pros), de Caucaia, ex-vereadores da Capital e atualmente lideranças políticas da Região Metropolitana no contexto de enfrentamento da pandemia e retomada da economia local.

"Nossa ideia é abrir uma ampla discussão com parlamentares, gestores e ex-gestores sobre os caminhos e as saídas para superar a crise econômica no pós-pandemia. Sabemos que a parceria entre o parlamento e o Poder Executivo é fundamental para isso. Foi essa união que nos ajudou a atravessar o momento mais grave da pandemia e a na retomada não será diferente", afirma o presidente da Câmara Antônio Henrique (PDT), articulador do evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao longo de toda a crise sanitária, o pedetista avalia que a Câmara cumpriu sua missão institucional em alinhamento com o Poder Executivo, resultando na implementação de ações contra a pandemia. "Essa parceria entre o Executivo e o Legislativo foi essencial para que a crise em Fortaleza não saísse do controle. Estamos certos de que vamos superar esse momento juntos. Por isso, estamos convidando os líderes de outros municípios para esse trabalho em conjunto em benefício do nosso povo", completa o presidente.

Tags