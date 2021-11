Bolsonaro pede para população rural comprar armas e quer reduzir multas no campo

O presidente Jair Bolsonaro ampliou sua campanha a favor do armamento da população rural. "Comprem suas armas", afirmou nesta sexta-feira, 5, durante cerimônia de entrega de títulos de propriedade para famílias assentadas em Ponta Grossa (PR).

Bolsonaro ainda disse que deseja diminuir ainda mais as multas aplicadas no campo, que já despencaram em sua gestão. "Se der para diminuir mais, vamos diminuir. Vamos orientar o agricultor, tem que ser dessa maneira."

O aumento da arrecadação do governo federal também foi tema do discurso do presidente. "Arrecadamos R$ 300 bilhões a mais este ano porque a equipe econômica é competente", declarou.

