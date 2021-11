Bolsonaro aponta para si e diz que Brasil votou em 'cara do Centrão'

Eleito com o discurso de renovação em 2018, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta sexta-feira, em referência à sua vitória nas urnas, que o Brasil votou em alguém do centrão. "Muita gente diz 'Ah, o centrão'. Votaram em um cara do centrão", afirmou, apontando para si, durante discurso em evento em Ponta Grossa (PR).

Bolsonaro lembrou que foi filiado ao Progressistas, partido expoente do Centrão e aliado de governos anteriores. Hoje sem legenda, o presidente considera voltar à sigla para disputar a reeleição.

O chefe do Executivo ainda disse que quer o esclarecimento do caso Adélio Bispo, autor da facada que sofreu em 2018, e também do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco.

"Polícia Federal agora tem bom comandante, temos um bom ministro da Justiça, diferente do passado", declarou o presidente da República, dois dias após admitir à PF que pediu ao ex-ministro Sergio Moro a substituição do diretor-geral da corporação.

