PSDB, PSD e Podemos, que tentam emplacar "terceira via", ajudam governo Bolsonaro a aprovar a PEC dos Precatórios

Os três partidos que pretendem lançar nomes em alternativa a Jair Bolsonaro e Lula, para as eleições de 2022, contribuíram para a vitória do presidente com a aprovação da PEC dos Precatórios.

O partidos PSDB, PSD e Podemos, que estão em busca de construir uma “terceira via” como alternativa para as eleições presidenciais de 2022, ajudaram o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a aprovar, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, nesta quinta-feira, 4, na Câmara dos Deputados.

Aprovação do texto permite ao governo federal adiar o pagamento de precatórios, dívidas da União já reconhecidas pela Justiça. A medida abre espaço no Orçamento e viabiliza o pagamento do programa social Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família em 2022, e uma das apostas do governo para garantir a reeleição de Bolsonaro no pleito do ano que vem.

Em votação apertada, 312 deputados foram a favor da PEC, quatro a mais do mínimo de 308, para aprovar uma mudança na Constituição. Foram contrários 144 parlamentares. A PEC agora segue para o segundo turno da votação na Câmara.

O PSDB orientou seus membros a votarem “sim”, pela aprovação da emenda. Dos 32 deputados da sigla, 22 foram favoráveis à PEC, seis votaram contra e três estavam ausentes. O partido tem três nomes disputando a indicação da sigla à candidatura à Presidência, Os pré-candidatos que disputarão prévias são os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Vale ressaltar, que Doria tem se mantido como um dos adversários ferrenhos de Bolsonaro. O governador de São Paulo já tinha, inclusive, se posicionado contra a aprovação da PEC. A bancada paulista seguiu o direcionamento do tucano, e todos os seis votos contrários do partido vieram justamente dos parlamentares de São Paulo.

Já o PSD, com 35 deputados na Câmara, apresentou 29 votos a favor do texto, cinco foram contra o governo e um não votou. A sigla vem tentando viabilizar - com os esforços do presidente do partido Gilberto Kassab - a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), recém filiado a legenda.

No que diz respeito aos votos do Podemos, que tem um total de 10 deputados, o partido ficou dividido. Cinco parlamentares foram a favor do governo federal e votaram pela aprovação do texto, enquanto quatro foram contra e um não votou. O partido deverá receber a filiação do ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, nome que está sendo cotado para a disputa presidencial. Moro havia se declarado a favor do Auxílio Emergencial, com ressalvas . "Furar o teto de gastos, aumentar os juros e a inflação, dar calote em professores, tudo isso é péssimo", disse através do Twitter.

