Lupi entra com ação no STF contra votação remota da PEC dos Precatórios

O presidente do PDT, Carlos Lupi, deu entrada nesta quinta-feira, 4, com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a determinação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de autorizar 23 parlamentares em viagem a votar remotamente na PEC dos Precatórios.

"Assim, denota-se que o Presidente eleito na Câmara dos Deputados agiu com clarividente motivação política, e consequentemente abuso de autoridade, contrariando à lei e ao interesse público o que não se pode ser tolerado em um estado democrático de direito, sob pena de malferir a ordem constitucional de

funcionamento dos poderes da República", afirma a decisão encaminhada ao STF.

Sobre o assunto Câmara aprova PEC dos Precatórios em primeiro turno, por 312 votos a 144

Entenda o que é a PEC dos Precatórios, que dribla o teto de gastos e ajuda a criar o Auxílio Brasil

Horas antes da votação, a Mesa Diretora editou um ato que autoriza deputados que estejam em viagem – em “missão autorizada pela Câmara” – a participar à distância das votações em plenário. A permissão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da Câmara no fim da tarde de ontem e, com isso, já entrou em vigor.

A medida permitiu que deputados da comitiva enviada à COP26 em Glasgow, na Escócia, participassem da votação da PEC dos Precatórios, que conseguiu 312 votos favoráveis e 144 contrários. Entre os partidos de oposição, somente o PDT orientou voto a favor da proposta encabeçada pelo governo Bolsonaro.

O descontentamento geral fez com que Ciro Gomes (PDT-CE) avisasse nesta manhã, por meio de sua conta do Twitter, que sua pré-candidatura à Presidência estava “em suspenso” até que o PDT recue da decisão a favor da PEC.

Com a manobra, a Câmara aprovou nesta madrugada a proposta defendida pelo Planalto e pelo ministro Paulo Guedes como forma de estabelecer o Auxílio Brasil, programa temporário que surge para substituir o consolidado Bolsa Família. Parlamentares de oposição apelidaram a proposta como “PEC do calote” e “PEC da chantagem“.

A PEC dos precatórios permite ao governo Bolsonaro adiar o pagamento de precatórios, dívidas da União já reconhecidas pela Justiça. A manobra abre espaço no Orçamento e viabiliza o pagamento do programa social Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família, e uma das apostas do governo para garantir a reeleição de Bolsonaro no pleito do ano que vem.

