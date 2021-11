Deputada do Psol recebe ameaças após pedir investigação sobre ação policial que terminou com 26 mortos em MG

“Seu fim vai ser igual ao da Marielle” foi uma das mensagens enviadas para a deputada estadual Andréia de Jesus (Psol). A parlamentar preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e relatou ter recebido as ameaças de morte no último domingo, 31, após ter se solidarizado com a população afetada pela ação policial que deixou 26 mortos no município de Varginha (MG).

Na operação, 25 pessoas acusadas de integrarem uma quadrilha responsável por mega-assaltos em agências bancários, conhecidos como novo cangaço, foram mortos durante uma suposta troca de tiros. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Sobre o assunto MG: 25 suspeitos de mega-assaltos são mortos em troca de tiros com a polícia

Novo Cangaço: conheça a modalidade de crime que se espalhou pelo Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vai tomar no seu c* sua p*. Vamo lhe matar”, diz trecho da ameaça, divulgada pela parlamentar nas redes sociais. O texto faz referência à vereadora Marielle Franco (PSol), assassinada em 2018 no Rio de Janeiro em crime ainda não esclarecido.

“No último dia 31, voltava de uma agenda internacional para articular a cooperação entre Brasil e Senegal para a agroecologia. Minha equipe e eu fomos acionados por mais de 20 veículos de imprensa, por mães sem dinheiro para sepultar seus filhos, por uma rede de ativistas cobrando zelo pela memória de um jovem, querido por sua comunidade e que foi morto também na mesma operação. Jovem esse que segundo a comunidade não tem vínculo ou histórico com a criminalidade. Tudo sobre o episódio ocorrido em Varginha, onde 26 pessoas morreram após uma ação policial”, relatou Andréia de Jesus, na publicação.

Veja a publicação da deputada Andréia de Jesus:

A parlamentar explica que a Comissão acolheu a denúncia e ela publicizou o ocorrido. A partir daí, a deputada relata ter recebido uma série de ameaças e mensagens de ódio.

“Como é de praxe em situações similares, a Comissão acolheu a denúncia e eu tornei público o ocorrido. Em seguida, todas as minhas redes sociais foram invadidas por extremistas distorcendo a minha fala, com comentários de ódio e desrespeito. E por fim ameaças contra a minha vida!”, conta.

A deputada explicou que a Polícia Legislativa da ALMG acionou a Polícia Civil, que foi feito um boletim de ocorrência e recomendado à parlamentar que passa a utilizar escolta policial.

Andréia de Jesus disse que as mensagens serão encaminhadas à delegacia de crimes virtuais.

Em nota ao UOL, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que foi instaurado inquérito para apurar as ameaças e que a investigação encontra-se em andamento, e tramita em sigilo, na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos, em Belo Horizonte.

Ação contra o “novo Cangaço”

De acordo com as autoridades, os suspeitos estavam escondidos em duas chácaras, onde houve os confrontos contra as forças policiais, na madrugada do domingo, 31 de outubro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal fornecidas ao UOL, foram apreendidas armas, munições, granadas e veículos roubados. A Polícia Civil também apreendeu uma carreta com compartimento secreto que seria utilizada para fugas após assaltos. Nenhum policial morreu ou ficou ferido durante a operação.

A Polícia Civil alegou que as vítimas teriam sido retiradas com vida do local, mas a informação foi contestada por especialistas em Segurança Pública ouvidos pelo UOL.

A corporação e a Polícia Militar investigam as circunstâncias da ocorrência. Além disso, o Ministério Público de Minas Gerais e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa averiguam se houve irregularidades na ação policial. O caso também é monitorado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



Tags