Aécio Neves denuncia tentativa de fraude nas prévias do PSDB

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou que houve uma tentativa de fraudar as eleições prévias do PSDB para favorecer João Doria, atual governador de São Paulo que busca ser o representante do partido na corrida presidencial de 2022.

De acordo com o tucano, prefeitos e vice-prefeitos de municípios paulistas tiveram as datas de filiação adulteradas para que pudessem participar do processo interno do partido.

“Nós entramos nas prévias preparados para aceitar o resultado, mas ocorreu algo extremamente grave nas últimas semanas de discussões internas: uma tentativa de fraude das eleições, já apurada e definida pela comissão executiva e pela comissão das prévias, que retirou o nome de prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo que tiveram suas datas de filiação adulteradas para que pudessem participar”, acusa Aécio.

Segundo determinação interna, somente filiados ao PSDB até o dia 31 de maio poderiam participar da votação interna. Contudo, segundo Neves, aliados de Doria tentaram burlar a regra e cadastraram 92 políticos do interior de São Paulo com datas retroativas.

O deputado argumenta que o ocorrido representa uma situação “grave” e não pode ser uma prática aceitável dentro do partido.

“Eu defendo que os responsáveis sejam enviados à comissão de ética do partido”, disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes, na manhã desta quinta-feira, 4.

O deputado citou o presidente do diretório paulista Marco Vinholi como um dos possíveis responsáveis pela tentativa de fraude. Neves afirmou que vai enviar as provas colhidas para o Ministério Público Eleitoral.

"Isso mancha nossas prévias, mas vamos ter que colar os cacos e compreender que acima de nós existe um dos poucos partidos com um projeto viável ao Brasil. Isso é grave e precisa ter consequências, inclusive jurídicas, para que não se transforme em uma prática cotidiana no PSDB”, disse Aécio em entrevista.

Na terça-feira, 2, o PSDB anunciou a retirada de 92 nomes da lista de membros aptos a votar nas prévias do partido.

A votação final das eleições prévias da sigla estão agendadas para 21 de novembro. Além de Doria, disputam a liderança da chapa do partido o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Seguindo a orientação do diretório mineiro, Neves apoia a pré-candidatura de Leite. Durante a entrevista, o deputado indica o gaúcho como o nome capaz de “unir forças políticas e da sociedade”. A proposta da sigla é lançar um candidato que represente uma “terceira via” frente à polarização entre Lula (PT) e o atual presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido).

“O governador de São Paulo nos levaria a um isolamento muito grande. Esse isolamento retiraria do PSDB qualquer protagonismo nas próximas eleições. Eduardo surge como uma cara nova, ideias novas, experiência administrativa", concluiu.



