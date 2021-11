Removido falso canal de Sérgio Moro no Telegram que distribuía conteúdo pornográfico

Na madrugada desta quarta-feira, 3, um perfil do aplicativo Telegram atribuído ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro começou a disparar imagens pornográficas para contatos. A foto em questão no canal do Telegram era de um pênis. Na manhã, o canal foi suspenso “porque foi usado para divulgar conteúdo pornográfico".

O nome de usuário era “sf_moro”, o mesmo utilizado por Moro no Twitter, mas a assessoria explicou se tratar de outro usuário que usava o mesmo domínio. As informações são do Metrópoles. A equipe negou uma suposta invasão ao celular do ex-juiz e que “havia alguém utilizando o nome de Moro para postar imagens indevidas. Era uma conta fake depreciativa”, informou a assessoria ao jornal Folha de S. Paulo.

O ex-ministro da Justiça já teve outros problemas com o aplicativo. Em 2019, suas conversas com procuradores da Lava-Jato foram vazadas e publicadas pelo Intercept Brasil. Os diálogos foram a base do escândalo que ficou conhecido como “Vaza Jato”. Durante depoimento em maio deste ano, Moro disse que desistiu de usar o Telegram em 2017 por não considerá-lo confiável.

