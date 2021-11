Prévias: após veto a filiados de SP, Doria dá o troco e tenta barrar 32 membros de outros estados

Trata-se de uma reação do diretório de São Paulo, após decisão da comissão para prévias do PSDB, que baniu 92 prefeitos e vices do Estado da votação que vai escolher o candidato tucano à Presidência da República

O PSDB de São Paulo entrou com representação na comissão das prévias do partido para que 32 filiados de outros estados também não possam votar nas eleições que definirão o candidato da legenda à Presidência da República. O pedido atinge membros do Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais.

Trata-se de uma reação do diretório do paulista, após decisão da comissão para prévias do PSDB, que baniu 92 prefeitos e vices envolvidos em acusação de suposta fraude na data de filiação. Pelas regras internas, estão aptos a votar somente os filiados até o dia 31 de maio de 2021.

"Apresentamos representação para a comissão de prévias do PSDB referente a 32 filiados do RS, BA e MG que tiveram seu registro no TSE no mês de outubro com data retroativa de março. A regra vale para todos", escreveu no Twitter Marco Vinholi, secretário estadual de Desenvolvimento Regional e presidente do PSDB-SP, aliado de Doria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diretórios do PSDB de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Ceará, que atualmente apoiam a candidatura do governador Eduardo Leite (RS), protocolaram a denúncia em que acusam o diretório paulista, comandado por aliados de João Doria, de fraudar as datas de filiações desses 92 gestores municipais.

A decisão foi tomada de forma unânime e é uma vitória Eduardo Leite, principal oponente de João Doria na disputa tucana. Ainda cabe recurso.

A decisão da comissão das prévias foi comemorada pelo governador gaúcho. "Louvo a comissão provisória das prévias que agiu para manter o jogo eleitoral dentro das regras acordadas. E espero que, daqui pra frente, a disputa democrática pelo voto dos tucanos também mantenha o PSDB unido e forte", disse Eduardo Leite, em nota.

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, por sua vez, classificou o embate entre Leite e Doria como falta de maturidade, futrica e tempestade em copo d’água. "Me pareceu pouco maduro", afirmou, ao ser questionado sobre o episódio.

"Acho que fizeram muita tempestade em copo d'água", completou Virgílio, sentenciando: "De futrica em futrica, o PSDB vai perder sua chance".

Doria, Leite e Virgílio vão disputar os votos dos tucanos em eleição que acontece no próximo dia 21 de novembro e vai coroar o candidato do PSDB às eleições presidenciais em 2022.

Tags