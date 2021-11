Políticos de esquerda reagem a ataques no iFood contra Marielle Franco: "rede de ódio bolsonarista"

As frases em ataque a Marielle Franco, apoio a Jair Bolsonaro, críticas negacionistas e ofensas a políticos esquerdistas também foram classificadas como "fascismo", invasão de "milícias bolsonaristas", "crueldade" e "ação criminosa".

Políticos de todo o país reagiram aos ataques ocorridos na plataforma de entrega de comida, iFood, nesta terça-feira, 2, em que o aplicativo teve os nomes de restaurantes modificados para frases de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e para críticas antivacina, além de ofensas a políticos de esquerda, principalmente contra a ex-vereadora Marielle Franco (assassinada em 2018).



Depois de vir a público por meio de nota, o iFood esclareceu que 6% dos estabelecimentos tiveram os nomes alterados, e que a mudança foi feita por um funcionário terceirizado da plataforma. A prestadora de serviços tinha acesso aos cadastros de restaurantes, e podia fazer modificações nos dados. De acordo com o iFood, o acesso da terceirizadora foi revogado e os nomes dos restaurantes foram restabelecidos.

Via redes sociais, políticos de esquerda se manifestaram em repúdio ao ocorrido. A viúva de Marielle Franco, a vereadora Mônica Benício (Psol-RJ), está entre os nomes que lamentaram o episódio.

Em uma série de tuítes, a parlamentar repudiou o desrespeito à memória da ex-vereadora, executada em 2018, um crime ainda sem solução. Segundo Benício, os ataques a Marielle “são marcas registradas” do bolsonarismo. Ela acrescentou que o ataque ao aplicativo é uma “prova” do que deve acontecer em 2022. “Redes de ódio bolsonaristas virão com tudo contra partidos progressistas e ícones da democracia, como Marielle”, escreveu.



O q aconteceu com o @iFood é uma prova do que vem em 2022: redes de ódio bolsonaristas virão com tudo contra partidos progressistas e ícones da Democracia, como Marielle. + — Monica Benicio (@monica_benicio) November 3, 2021

A deputada federal Talíria Petrone, líder da bancada do Psol na Câmara – partido do qual fazia parte Marielle Franco – se manifestou no Twitter chamando o caso de “absurdo”. A parlamentar reforçou que os “ataques de ódio” eram “chocantes”.



Absurdo o que aconteceu no Ifood na noite de ontem. Estabelecimentos tiveram seus nomes trocados por ofensas a Marielle, a Lula, à vacina e de apoio a Bolsonaro. Esse ataque de ódio foi feito por um funcionário de uma prestadora de serviço do aplicativo. Chocante! — Talíria Petrone #TemGenteComFome (@taliriapetrone) November 3, 2021

O deputado federal Ivan Valente (SP), também filiado ao Psol, classificou o episódio, em letras capitulares, como “fascismo sem limites”. Segundo o parlamentar, as "milícias digitais bolsonaristas” não somente invadiram o aplicativo, como também “zombaram” da morte da vereadora. “Desumanidade dessa horda odienta que segue o presidente”, concluiu.



FASCISMO SEM LIMITES! É inacreditável que as milícias digitais bolsonaristas tenham invadido o IFood e zombado do ASSASSINATO de Marielle. Há muito tempo os limites ficaram para trás. Mas é cada vez mais evidente a desumanidade dessa horda odienta que segue o presidente. — Ivan Valente (@IvanValente) November 3, 2021

A deputada federal Sâmia Bonfim (Psol-SP) lembrou que os ataques aconteceram em pleno feriado de Finados, e os chamou de “atentado à memória de Marielle Franco”. Segundo ela, "a ação foi criminosa”.

O episódio envolvendo um funcionário do iFood que, em pleno feriado de finados, atenta contra a memória de Marielle Franco e divulga FakeNews sobre a vacina tem que ser rigorosamente apurado e os responsáveis punidos. A ação foi criminosa e um pedido de desculpas não basta! — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) November 3, 2021

A deputada estadual Isa Penna (Psol-SP) ressaltou que os ataques eram “resultado de um país abandonado e movido pelo terror”. “Se você acha que isso é um debate entre socialismo ou capitalismo; explique porque uma empresa privada foi atacada com mensagens fascistas”, escreveu no tuíte.

INACREDITÁVEL! O iFood foi invadido. Ofenderam a memória inclusive de Marielle. Se você acha que isso é um debate entre socialismo ou capitalismo; explique porque uma empresa privada foi atacada com mensagens fascistas. Isso é resultado de um país abandonado e movido pelo terror. — Deputada Isa Penna (@isapenna) November 3, 2021

A vereadora Erika Hilton (Psol-SP) também expressou repúdio ao ocorrido, e disse que a raiz dos ataques era “a crueldade e o ódio”.



O app do iFood não foi hackeado e sim teve o nome dos restaurantes alterados por um funcionário! Com o único objetivo de disseminar ódio e crueldade contra a figura de Marielle, negando as vacinas entre outras msgs! A raiz deles é a crueldade e o ódio! — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) November 3, 2021

Outros políticos filiados a partidos como PT, PCdoB e PDT também se manifestaram nas redes sociais. Entre os petistas, o deputado federal cearense José Guimarães, ressaltou que fazer “piada” com Marielle Franco demonstra “a mediocridade dos bolsonaristas”, que chamou de “corja” e “esgoto da história”.

Fazer piada com o nome de Marielle Franco mostra o tamanho da mediocridade dos bolsonaristas. O recente hackeamento do iFood só reforça que o lugar dessa corja é o esgoto da história. pic.twitter.com/2W19v4dmfK — José Guimarães (@guimaraes13PT) November 3, 2021

O deputado federal, Paulo Pimenta (PT-RS) também usou o Twitter para reprovar o acontecido. Pimenta disse que o ataque revela “o lado mais cruel do bolsonarismo com a exaltação do assassinato de Marielle”.



Ataque ao iFood revela lado mais cruel do bolsonarismo com exaltação do assassinato de Marielle, chamada de "Marielle Peneira" https://t.co/A2JVQ11MWN — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) November 3, 2021

Entre os vereadores, cargo que Marielle ocupava no Rio de Janeiro, Leonel Radde, Leonel Radde, do PT de Porto Alegre, comentou o caso, lembrando também de outros acontecimentos. “O fascismo é criminoso por essência”, declarou.

Um homofóbico ganha mais de 2 milhões de seguidores sendo cotado como futuro deputado. Políticos se elegem quebrando placas de uma vítima de homicídio. Bolsonaristas invadem o Ifood com discursos de ódio. O Fascismo é criminoso por essência. — Leonel Radde (@LeonelRadde) November 3, 2021

Representante do PCdoB, a deputada federal Jandira Feghali (RJ) também fez uso das redes sociais para anunciar o acontecido. Segundo ela, as frases utilizadas pelo ataque, “Marielle Peneira”, “Vacina Mata”, “Bolsonaro 2022” e “Lula Ladrão” mostram o “ódio e a imoralidade bolsonaristas”.

Não hackearam. Foi pior. Um funcionário do Ifood com acesso ao sistema trocou o nome de lanchonetes por “Marielle Peneira”, “Vacina Mata”, “Bolsonaro 2022” e “Lula Ladrão”. É o ódio e a imoralidade bolsonaristas. — Jandira Feghali (@jandira_feghali) November 3, 2021

Túlio Gadelha (PE), deputado federal pelo PDT, fez postagem reforçando que o caso não era “só ódio”. “É crueldade. É muita gente ruim disfarçada de cidadão de bem”, escreveu.

Pasmem! Um funcionário bolsonarista do Ifood, com acesso ao sistema, trocou o nome de lanchonetes por "Bolsonaro 2022", "Vacina Mata", "Marielle Peneira". Não é só ódio. É crueldade. É muita gente ruim disfarçada de cidadão de bem. — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) November 3, 2021

