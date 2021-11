No Paraná, dupla circula em carro dos Flintstones para protestar contra preço de combustíveis 

Alta no preço dos combustíveis foi alvo de um recente motivo de piadas. Em Maringá, no norte do Paraná, dois homens decidiram circular pela cidade em um carro do desenho animado Flintstones, a animação do estúdio Hanna-Barbera, como forma de protesto contra a subida do valor. As imagens foram gravadas na segunda-feira, 1º.

Na animação, um veículo da família pré-histórica é movido a tração humana. Ou seja, não precisa de combustíveis. Ao G1, a dupla informou que o carro foi montado como um protesto bem humorado. O carro dos Flintstones passou pela Avenida Mandacaru, na zona norte de Maringá. Um vídeo do protesto ganhou as redes sociais.

Confira:

Em Maringá, no norte do Paraná, dois homens decidiram circular pela cidade em um carro do desenho animado Flintstones, animação do estúdio Hanna-Barbera, como forma de protesto contra a subida do valor. O registro foi gravado nesta segunda-feira, 1º de novembro. pic.twitter.com/oVHMbsXEgF — Jogo Político (@jogopolitico) November 3, 2021

De acordo com os dados mais recentes do sistema de levantamento de preços de combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados em 26 de outubro, em Maringá, o litro da gasolina comum chega a custar R$ 6,59.

Em Porto Alegre, mais um reajuste ocorreu na manhã desta terça-feira, 2. Em alguns postos visitados pela imprensa, o litro da gasolina comum chegou a R$ 7,19 — o preço mais alto já alcançado na capital. O mesmo valor já foi observado em Fortaleza.

