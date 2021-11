Nas redes sociais, Bolsonaro tem mais seguidores do que adversários políticos juntos; veja os números

Com a aproximação do ano eleitoral e da corrida presidencial, em similaridade com o que aconteceu em 2018, o grupo do presidente Jair Bolsonaro vem apostando fortemente em uma estratégia de comunicação e segue trabalhando para ampliar sua presença virtual e manter vantagem nesse campo sobre os principais adversários do momento.

Segundo o levantamento do jornal Metrópoles, a equipe responsável pela comunicação do presidente não apenas realiza postagens frequentes como promove perfis em mais plataformas do que outros presidenciáveis. Para além disso, o grupo investe em estratégias específicas para cada plataforma. Um exemplo é a live semanal das quintas-feiras, que já faz parte da agenda política brasileira.

A estratégia já colheu seus frutos com a adesão de seguidores que, reunidos, supera a soma dos apoiadores dos cinco potenciais rivais de Bolsonaro mais bem posicionados nas pesquisas.

Segundo dados colhidos nesta segunda-feira, 1º de novembro, o chefe do Planalto reúne 41,9 milhões de perfis de seguidores, contra 26,1 milhões de apoiadores de Lula (PT); Sergio Moro (Podemos); João Doria (PSDB); Ciro Gomes (PDT); e Eduardo Leite (PSDB) juntos.

Além de turbinar suas plataformas mais antigas, Bolsonaro também apostou fortemente em novas opções, nas quais os adversários estão ausentes ou têm poucos seguidores, como canais no Telegram e perfis em redes obscuras – pelo menos no Brasil –, como Parler e Gettr.

Eduardo Leite:

Facebook

365,3 mil

Twitter

200 mil

Instagram

575 mil

YouTube

Não tem



Telegram

Não tem



Parler

Não tem

Gettr

Não tem

TikTok

57,8 mil

TOTAL

3,4 milhões de seguidores

Ciro:

Facebook

835 mil

Twitter

1,2 milhão

Instagram

1,1 milhão

YouTube

314 mil

Telegram

19,3 mil

Parler

Não tem

Gettr

Não tem

TikTok

15,6mil

TOTAL

3,4 milhões de seguidores



João Doria

Facebook

2,4 milhões

Twitter

1,5 milhão

Instagram

1,2 milhão

YouTube

18,9 mil

Telegram

Não tem

Parler

Não tem

Gettr

Não tem

TikTok

Não Tem

TOTAL

5,1 Milhões de seguidores



Sérgio Moro

Facebook

Não tem

Twitter

3,3 milhões

Instagram

2,5 milhões

YouTube

Não tem

Telegram

Não tem

Parler

Não tem

Gettr

Não tem

TikTok

Não tem

TOTAL

5,8 milhões de seguidores

Lula

Facebook

4,1 milhões

Twitter

2,8 milhões

Instagram

3,4 milhões

YouTube

361 mil

Telegram

43,8 mil

Parler

Não tem

Gettr

Não tem

TikTok

Não tem

TOTAL

10,7 milhões de seguidores

Bolsonaro

Facebook

10,9 milhões

Twitter

7,1 milhões

Instagram

18,9 milhões

YouTube

3,5 millhões

Telegram

1,04 milhão

Parler

105,1 mil

Gettr

364,7 mil

TikTok

68,6 mil

TOTAL

41,9 milhões de seguidores

