Ex-ministro Ricardo Salles é contratado como comentarista da Jovem Pan News

O ex-ministro foi confirmado na programação da TV Jovem Pan News e deve estrear, às 12h30, no jornal "Top Of The Hour"

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles foi contratado na tarde desta quarta-feira, 3, como comentarista da Jovem Pan News. Ele foi confirmado na programação da emissora e deve estrear, às 12h30min, no jornal "Top Of The Hour". Com 90 minutos de duração, segundo a emissora, o programa exibido no horário do almoço "traz os principais fatos do dia no Brasil e no mundo".

Antes de sua estreia, o ex-ministro iniciou sua participação como convidado no "Pânico". O programa foi ao ar às 12h30min, no rádio e no canal no YouTube. Além de Salles, o "Top Of The Hour" também tem como comentaristas Zé Maria Trindade e Bruna Torlay.

Na segunda-feira, 1º de novembro, o empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, CEO do Grupo Jovem Pan, anunciou a contratação de Alexandre Garcia - demitido da CNN após defender o tratamento precoce contra a Covid-19 - e Caio Coppolla para integrar o time de comentaristas da TV Jovem Pan News, que estreou recentemente na TV fechada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ricardo Salles

Alvo de duas investigações em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão no dia 23 de junho deste ano, ao presidente Jair Bolsonaro. A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Assumiu a pasta Joaquim Álvaro Pereira Leite, que ocupava Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais da pasta.

A situação de Salles no cargo ficou mais frágil no final de maio, após a Polícia Federal deflagrar operação apontando suposto favorecimento de empresários do setor de madeiras em ações do Ministério do Meio Ambiente – envolvendo inclusive modificação de regras de fiscalização – com o objetivo de regularizar cargas apreendidas no exterior.

Tags