Em Fortaleza, Doria se reúne com deputado Danilo Forte e outras lideranças tucanas

Govenador de São Paulo chega à capital cearense nesta sexta-feira, 5, para divulgar sua campanha para as prévias do PSDB

O governador João Doria (PSDB) chega em Fortaleza nesta sexta-feia, 5, para cumprir agenda de campanha visando as prévias do PSDB para escolher o candidato do partido à Presidência da República em 2022. Na ocasião, o tucano será recebido por lideranças da sigla no Ceará, entre eles o deputado federal Danilo Forte, e outros integrantes da militância.

Às 18h30min, o governador paulista concederá entrevista coletiva no Marina Park Hotel, no Centro, para promover um ciclo de conversas sobre os esforços pela vacinação no Brasil com a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, do Governo de São Paulo, e o enfrentamento à pandemia. Também apresentará propostas para o País. Às 20 horas, no mesmo lugar, Doria participa de jantar oferecido por lideranças tucanas.

A visita acontece após um evento de apoio ao governado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, realizado no dia 14 de outubro, adversário de Doria na disputa. O gaúcho conta com apoio do senador Tasso Jereissati para sua campanha e também veio ao Nordeste convocar os membros da sigla a realizarem o cadastro no sistema eleitoral eletrônico do partido.

Com um PSDB dividido em torno do pré-candidato tucano para 2022, ambos os governadores tentam captar filiados para aderir ao dispositivo que armazena votos de filiados e políticos do partido na eleição que acontece no próximo dia 21 de novembro.

“Fui muito bem recebido em todos os estados onde estivemos. Todos os candidatos do PSDB, aliás, têm sido bem recebidos. Uma vantagem das prévias é que elas permitem que nós possamos viajar o Brasil, ouvir as pessoas, a militância e lideranças políticas para avançar no diálogo e no entendimento em favor do nosso País”, avalia o paulista.

No Ceará, o apoio tucano a Doria reúne críticos ao governo estadual, como o deputado Danilo Forte. O parlamentar possui proximidade e alinhamento político com o senador Eduardo Girão (Podemos) e com o deputado federal Capitão Wagner (Pros), pré-candidato da oposição à sucessão do Palácio da Abolição.

Após cumprir agenda em Fortaleza, Doria seguirá neste sábado, 6, para Salvador, Bahia, onde terá encontro com outras lideranças. O governador retorna no fim do dia para São Paulo.







