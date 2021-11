Datena afirma que proposta do PSD é mais séria e confiável que a do PSL

O apresentador José Luiz Datena avaliou como mais “sério” e “confiável” os rumos indicados para ele dentro do PSD, liderado pelo ex-ministro Gilberto Kassab. Nesta terça-feira, 2, o futuro pré-candidato confirmou, em seu programa na TV Bandeirantes, que deixará o PSL para se filiar ao PSD, com intenção de disputar o Senado.

Datena decidiu deixar o PSL por estar insatisfeito com os rumos tomados pelo partido na esteira da fusão com o DEM. As legendas aguardam aval da Justiça para formar o União Brasil. O estopim teria sido uma declaração do presidente do PSL, Luciano Bivar, de que considerava lançar o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro à Presidência da República, mesmo após Datena ter sido anunciado como pré-candidato da sigla ao Planalto.



“Parti a um partido que me oferece uma coisa séria e, além de séria, confiável, simplesmente isso. Espero que o União Brasil tenha sorte, mas não me interessa nem tempo de televisão nem o dinheiro que eles têm. Prefiro um partido em que as pessoas estejam empenhadas em pensar no povo e não mais em si”, disse Datena, nesta quarta-feira, 3, à revista Veja.

Pelo desenho do PSD para o Estado de São Paulo, Datena será lançado ao Senado e o ex-governador Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, ao Palácio dos Bandeirantes. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), recém-filiado ao PSD, deve concorrer à Presidência. Todas as articulações políticas do partido em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, estão sendo feitas para vitaminar a candidatura de Pacheco ao Planalto.





