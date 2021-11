Camily Cruz é nova procuradora-geral do Estado, anuncia Camilo

Ela é advogada e estava na Procuradoria do Estado do Ceará no cargo de procuradora-geral Executiva do Contencioso Tributário

Antônia Camily Gomes Cruz é a nova procuradora-geral do Estado (PGE), anunciou o governador Camilo Santana (PT) nas redes sociais. Ela substitui no cargo o professor da Faculdade de Direito Juvêncio Viana.



Camily é advogada e estava na Procuradoria do Estado do Ceará no cargo de procuradora-geral Executiva do Contencioso Tributário. Ela é mestre em Direito e Gestão de Conflitos e atuou como procuradora da Fazenda Nacional.

Ela será a primeira mulher a assumir o comando geral da PGE na história do Ceará. Por uma rede social, o governador agradeceu a Juvêncio Viana pelo trabalho desempenhado à frente da instituição, de 2015 a 2021.

A Procuradoria-Geral do Estado é um cargo vinculado diretamente ao governador do Estado. Assessora a administração estadual em assuntos de natureza jurídica. Representa o governador do Ceará e o Executivo, de modo geral, nas ações em que ele for "autor, réu, terceiro interveniente ou tiver interesse na causa", como explica o site do Governo do Ceará.

