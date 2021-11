Jogo Político entrevista presidente da CPI da Covid Omar Aziz nesta terça; assista

Em entrevista, o parlamentar fala sobre o futuro das investigações após o final dos trabalhos do colegiado e as expectativas para a apreciação do documeto do por parte do procurador-geral da República, Augusto Aras

O Jogo Político desta terça-feira, 02, entrevista o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid-19. A comissão teve seu relatório final aprovado no dia 26 de outubro, após apresentação do relator Renan Calheiros (MDB), após um trabalho de seis meses. O texto pede o indiciamento de 81 pessoas , incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), além de outros políticos, empresários, gestores e médicos.

Em entrevista, o parlamentar fala sobre o futuro das investigações após o final dos trabalhos do colegiado e as expectativas para a apreciação do documento do por parte do procurador-geral da República, Augusto Aras. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição também debate com o senador sobre o cenário eleitoral de 2022.

A edição também entrevista o vereador de Fortaleza, Gabriel Aguiar (PSOL), atuante na bancada ambiental. O parlamentar discute sobre a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP26) e o debate ambiental ao nível mundial e municipal.

