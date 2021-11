Evandro Leitão percorreu mais de 20 cidades durante permanência no governo

Há uma semana, o deputado estadual Evandro Leitão (PDT) assumia interinamente o governo do estado do Ceará enquanto Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PDT) cumpriam agenda no exterior. Foi a primeira vez que o parlamentar, que também é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e um dos cotados pelo PDT a concorrer ao governo em 2022, ocupou o lugar de Santana. Durante o governo interino, Evandro Leitão inaugurou diversas areninhas pelo estado, sancionou leis e percorreu mais de 20 municípios para assinatura de projeto voltado a melhorias no trânsito.

Ficou a cargo de Leitão sancionar a Política Estadual de Proteção Animal, no último dia 25 de outubro. A nova lei estabelece regras para o trato de animais domésticos e silvestres no estado.

O governador em exercício fez a entrega de caminhões para 24 municípios cearenses para uso na agricultura familiar, em programa realizado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) em parceria com o Ministério da Cidadania. Leitão entregou areninhas em Fortaleza, no bairro Messejana, Acaraú, Chorozinho, Guaiuba e Aratuba. Nesta última, o presidente da Assembleia Legislativa fez uma demonstração de embaixadinhas, relembrando a proximidade com o futebol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em pelo menos 18 municípios, segundo publicações nas redes sociais, Evandro Leitão assinou ordem de serviço do programa Sinalize, uma parceria entre Governo do Ceará e prefeituras para melhorias no trânsito com o intuito de reduzir acidentes nas vias urbanas municipais. O investimento total para todos os municípios que aderirem é de R$ 198 milhões para 3,9 milhões de metros quadrados de asfalto, ampliação, sinalização. Em contrapartida, as prefeituras devem intensificar as ações de educação e segurança o trânsito.

O mandatário em exercício assinou ordens de serviço para o Sinalize nos municípios de Acaraú, Sobral, Chorozinho, Russas, Choró, Quixeramobim, Quixadá, Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Camocim, Granja, Acaraú, Itapipoca, Santa Quitéria, Tamboril, Nova Russas, Novo Oriente e Guaiúba.

Em Cedro, na região Centro Sul do estado, Leitão inaugurou 23km de uma adutora para distribuição de água. No último dia 29, Leitão participou da reunião do Comitê estadual de Enfrentamento à Covid-19, encontro do qual saiu o novo decreto, com validade a partir do dia 1º, que libera até 800 pessoas em eventos em espaços abertos e amplia a capacidade de público nos estádios para 80% da capacidade, com comprovação de esquema vacinal completo.

O governador em exercício sancionou, no último dia 29, uma lei que trata sobre a estrutura do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE). Aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE), a medida, aprovada na ALCE, ampliará a capacidade de atendimento, por meio de novas unidades e de novos cargos de servidores e de magistrados.

Camilo pela Europa

O governador Camilo Santana (PT) percorreu diversos países europeus participando de reuniões principalmente relacionadas a acordos para a produção de hidrogênio verde no Ceará. Além de uma reunião com a Air France para a retomada de voos entre Paris e Fortaleza. No fim de semana, o gestor foi ao COP 26, maior conferência do planeta sobre o clima, que começou em Glasgow, na Escócia, e tem como objetivo discutir propostas e buscar saídas para reduzir a emissão de gases poluentes e preservação do planeta.

Em publicação nas redes sociais, Santana destacou justamente a adesão do estado a produção de energias renováveis como estratégia para lidar com a crise ambiental. Segundo o governador, o Ceará tem fortalecido a cadeia das energias solar e eólica e trabalhado para se tornar um hub de hidrogênio verde no país.

Diante disso, o Ceará, além de fortalecer a cadeia das energias solar e éolica, tem trabalhado muito p/ se tornar um hub de Hidrogênio Verde no país. Nessa missão à Europa, que termina hoje, buscamos ampliar essas parcerias e consolidar o estado como referência em energia limpa… pic.twitter.com/GaJfg52dEO — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 1, 2021



Izolda em Portugal

A vice-governadora Izolda Cela (PDT) cumpriu diversas agendas relacionadas a pauta de educação em Portugal. Cela e a secretária de educação Eliana Estrela tiveram encontro com Inês Ramires, secretária de Estado de Educação de Portugal, na sede do Ministério da Educação, em Lisboa.

As duas autoridades cearenses também estiveram na sede do centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), em Lisboa, onde conhecerem o Programa Escolhas, voltado a inclusão de famílias no processo educacional, e o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), um instituto público que intervém na execução das políticas em matéria de migrações.

No último dia 28, a vice-governadora assinou um memorando de entendimento entre Portugal e o Governo do Ceará que visa a cooperação, qualificação de mão de obra e o aperfeiçoamento das técnicas de divulgação do estado como destino turístico internacional. Além de Izolda, assina o documento o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araujo.

A vice-governadora Izolda Cela conheceu as dependências da Casa do Professor, associação que apoia professores de todos os níveis de ensino, através da promoção de iniciativas de caráter social, científico, formativo, cultural e recreativo.

Segundo Izolda, os intercâmbios são importantes pois abrem espaços de cooperação no âmbito das políticas públicas. Ela explica que as agendas em Portugal abriram a expectativa de firmar parcerias na área do Turismo e da Educação.

"Portugal tem escolas especializadas e regionalizadas voltadas para a formação e capacitação na área do turismo. A área de qualificação de pessoas é um dos interesses da Secretaria do Turismo do Ceará, por ser estratégica para firmar o nosso Estado como destino turístico bem avaliado", avalia.

Cela acrescenta que a Casa do Professor é outra experiência que foi observada para servir de exemplo na construção de um modelo para um centro estadual voltado à formação e valorização do(a) professor(a).

"São trocas e relações institucionais necessárias para a melhoria dos projetos e ações dos serviços públicos", destacou.