Datena deve trocar PSL por PSD de Kassab; apresentador pode disputar Senado

Atualizado às 17h52min

O apresentador televiso José Luiz Datena deve migrar do PSL para o PSD, partido liderado por Gilberto Kassab. A ideia inicial apresentada ao jornalista por Luciano Bivar, presidente do PSL, era de candidatura presidencial, mas a união entre PSL e DEM, que resultará no União Brasil, fez com que as conversas retornassem ao estágio inicial. A informação é da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O PSD deu boas-vindas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alegando crer que ele possa furar a polarização estabelecida entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta ordem segundo pesquisas de intenção de voto.

Datena aguarda a divulgação de mais levantamentos para decidir se disputará a eleição e a que cargo. O Senado é uma possibilidade considerada pelo apresentador, já buscado para conversas por Ciro Gomes, o pré-candidato do PDT ao Planalto que prospecta nomes para a sua vice.

Em 21 de outubro, no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos (SP), o pedetista afirmou que em São Paulo os trabalhistas tentam firmar um amplo acordo com Geraldo Alckmin (PSDB, de saída para o PSD), Márcio França (PSB) Gilberto Kassab (PSD) e o próprio Datena.