Aziz "bate" em candidatura Moro: "Serviu a um governo nazifascista, era um ditador como juiz"

Em entrevista exclusiva ao Jogo Político, do O Povo, o senador Omar Aziz (PSD-AM) "bateu" forte na possibilidade de uma candidatura presidencial de Sergio Moro, o ex-juiz e ex-ministro que se filia ao Podemos no próximo dia 10 com esse propósito. Para ele, Moro serviu a um "governo nazifascista" e foi um "ditador como juiz".

O presidente da CPI da Covid definiu como "cruzeta" (sinônimo de armadilha) os diálogos do então juiz federal com a força-tarefa da Lava Jato, do Ministério Público Federal (MPF), que vieram à tona após série de reportagens do The Intercept Brasil intitulada "Vaza Jato".

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou em abril deste ano Moro como suspeito para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem ele deve estar novamente frente a frente, agora na disputa eleitoral.

"O cara escapa de facada, escapa de tiro, escapa de flechada, mas de cruzeta ninguém escapa. O cara acertando tudo, juiz e Ministério (Público Federal) acertados (sobre) o que escrever, só papai do céu para chegar aqui e reparar o dano", disse o congressista.

E adicionou: "Serviu a um governo nazifascista, era um ditador como juiz, com aquela vozinha dele limitada intelectualmente. Ele fez o que fez e está aí, que foi uma das preocupações da CPI, não quebrar a empresa, mas ir atrás do CPF. Nós não estávamos atrás do CNPJ. O Moro podia ter prendido todos esses caras (presos da Lava Jato) sem quebrar as empresas."

Segundo Aziz, Moro não é "ex-juiz", ele tão somente ocupou "um cargo de juiz".

