Seguranças de Bolsonaro que agrediram jornalistas na Itália seguiam protocolo da polícia local

Um dos passeios do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), neste domingo, 31, em Roma, causou polêmica após episódios de agressão a jornalistas por parte dos seguranças que faziam a escolta do mandatário. De acordo com informações do jornal O Globo, o próprio presidente já havia reclamado da hostilidade da equipe ao tratar com rispidez seus apoiadores presentes no local.

Bolsonaro é acostumado a quebrar protocolos frequentemente em seus passeios e caminhadas pelas ruas brasileiras, que contam com a aproximação sem muitas restrições de seus apoiadores. Incomodado com a ação do grupo que o escoltava, Bolsonaro voltou a chamar atenção da equipe que fazia sua proteção, após a agressão contra os profissionais da imprensa. Os membros da equipe afirmaram, no entanto, que a segurança do chefe do Executivo estava sob a responsabilidade da polícia da Itália e que eles mantêm um protocolo próprio diante desses acontecimentos.

Durante a espera pelo presidente, uma jornalista do jornal Folha de S. Paulo foi agredida pelos seguranças, que com a aproximação de Bolsonaro, empurraram repórteres presentes. Um jornalista da TV Globo relata ter recebido um soco no estômago. Já um profissional do UOL conta que teve o celular confiscado por um dos seguranças e que o aparelho foi, depois, jogado na via.

Mesmo com as reclamações de Bolsonaro contra a ação truculenta do grupo de seguranças, o presidente não chegou a prestar solidariedade aos jornalistas agredidos. Ao invés disso, ao responder um questionamento do jornalista da TV Globo que havia sido agredido, a respeito de sua ausência no G-20, o mandatário disparou com hostilidade: "você não tem vergonha na cara".



