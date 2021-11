PF e MP ocultam nome da Lava Jato em nova fase da operação

Diferente do que acontecia no auge das investigações, as denúncias também não são mais tornadas públicas assim que protocoladas na Justiça

A Lava Jato agora oculta o seu nome das operações a serem divulgadas. As autoridades do Paraná deflagraram na última semana mandados de busca e apreensão ligados ao esquema de corrupção na Petrobras, porém, pela primeira vez em mais de sete anos, não chamaram as ações nem de "fase" nem de "Lava Jato", afirma reportagem da Folha de S. Paulo.

"A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21/10), a Operação Laissez Faire, Laissez Passer. Cerca de 10 policiais federais cumprem em Niterói/RJ dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba/PR no bojo do complexo de investigações que apuram crimes contra a Petrobras", disse a nota de divulgação da PF à imprensa.

Nos documentos, a "Laissez Faire, Laissez Passer" era mencionada como "OP. LJ. 82", abreviação de 82ª fase da Operação Lava Jato. Já os documentos do Ministério Público Federal apontaram que quem trabalhava naquele caso era o "grupo de trabalho Lava Jato".

"O nome Operação Lava Jato continua a ser colocado quando a investigação é desdobramento do caso originário. Nas operações mais recentes, tem se evitado usar o antigo nome tendo em vista que o caso agora está sendo trabalhado por cinco ofícios [o equivalente a vara], sendo um deles o do procurador natural no Paraná", defende a Procuradoria no Paraná.

O episódio acontece diante uma série de desgastes na imagem pública, do desmonte das forças-tarefas e de reações do Congresso e da Justiça. A prática de ocultar a marca Lava Jato, ação comum que enfrenta críticas no Congresso e no Supremo Tribunal Federal (STF), difere frontalmente do que aconteceu durante o auge das investigações.

Naquela época, o coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, costumava brincar em palestras que o objetivo da operação era "superar o número de fases do Candy Crush Saga".

Agora, outra mudança importante na operação deflagrada no Paraná recentemente ocorreu em relação à divulgação dos trabalhos realizados. Diferente do que acontecia, as denúncias não são mais tornadas públicas assim que protocoladas na Justiça.

