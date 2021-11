Gabinete do reitor da UFC acusa Sarto de "nepotismo" e cobra demissão de Elpídio Nogueira

Oito integrantes da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) assinaram um ofício, nesta segunda-feira, 1º de novembro, em que disparam duras críticas ao secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, após ele chamar o reitor Cândido Albuquerque de “interventor”. No documento, apontam "nepotismo" na gestão José Sarto - Elpídio é irmão do prefeito - e cobram demissão do gestor.

No texto enviado ao secretário, os membros da instituição afirmam que o "ócio indecoroso" assinado por Elpídio causou "constrangimento" à pessoa do reitor da Universidade e à própria comunidade acadêmica da Instituição. Logo depois, o documento lamentou "superficialidade com que foi tratado o tema pela referida secretaria e pelo próprio município".

Em trecho mais incisivo, o ofício acusa a Secretaria da Cultura do Município de Fortaleza de "aparelhamento ideológico", e defende que o caso culminou "numa situação extremamente desconfortável para as duas instituições parceiras de longa data". "Há anos dominada por uma organização partidária radical, a qual, ao tempo em que instrumentaliza o serviço público distribuindo cargos a apadrinhados, ignora o respeito e a compostura na lida com seus interlocutores", completa o texto.

Em tom ainda mais agressivo, o texto questiona a função ocupada por Elpídio, irmão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), acusando o prefeito de "nepotismo". "A esta altura, perguntamo-nos como é possível que permaneça na função o secretário, cuja investidura no cargo é inevitavelmente questionada pelos ares de nepostimo, após permitir sob sua tutela ato ofensivo desta natureza, que desrespeita não só ao dirigente máximo da UFC, mas a todos os reitores do Estado do Ceará".

O documento é assinado pelo vice-reitor da UFC, Prof. José Glauco Lobo Filho, e por outros professores integrantes de diversas pró-reitorias da instituição. "A pergunta que ecoa em nossa comunidade e na sociedade é: os fatos serão esclarecidos convenientemente, com a identificação e devida sanção dos responsáveis, ou serão minimizados?", defendem.

Em pedido conjunto, o documento diz que confia na "lisura" da Prefeitura de Fortaleza diante do caso e pede que e deseja apuração diante do que chama de "erros institucionais gravíssimos".



O termo “interventor” ganhou força entre estudantes da UFC e setores da oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para referir-se ao atual reitor após ele ser nomeado por Bolsonaro mesmo não tendo sido o mais votado em consulta à comunidade acadêmica (alunos, servidores e corpo docente), em uma lista tríplice produzida pela instituição.

Na última semana, um documento assinado por Elípídio foi protagonista de uma gafe. O texto solicitava ao reitor da UFC que fossem indicados dois representantes da universidade para compor os quadros do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC), da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, sendo um titular e um suplente. No ofício, Cândido era mencionado com "interventor".

Em nota, a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) informou que "houve um erro ao redigir ofício direcionado ao reitor" e que um novo documento será expedido com a "denominação correta". Ainda segundo a pasta, o secretário teria entrado em contato com Cândido para esclarecer o equívoco.

