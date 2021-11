Deslocado, Bolsonaro vira piada nas redes sociais após reunião do G20

A passagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela cúpula do G20 (grupo das maiores economias do planeta) no último sábado, 30, se tornou alvo de piadas nas redes sociais pelo deslocamento do brasileiro na presença dos demais líderes. A ida do mandatário à reunião sediada na Itália teve repercussão negativa no Brasil e cobertura destacada da imprensa nacional, que desmentiu abertamente o discurso do presidente.

Nos bastidores, Bolsonaro falou aos líderes com os quais teve diálogo que tem amplo apoio popular e que a economia brasileira está crescendo. Ele ainda mentiu sobre economia, criticou a imprensa e atacou a Petrobras.

"A Petrobras é um problema, mas estamos quebrando monopólios, com reação muito grande. Há pouco tempo, era uma empresa de um partido político. Mudamos isso", disse Bolsonaro a Erdogan, por meio de um intérprete. A gravação do diálogo foi divulgada pelo jornalista Jamil Chade, do UOL, que destacou a troca como uma das poucas realizadas pelo presidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com agenda vaga, pela ausência de reuniões bilaterais, o presidente saiu às ruas de Roma em passeios improvisados. Jornalistas relataram agressões enquanto tentavam acompanhar o chefe do Executivo pela cidade.

Do outro lado, apoiadores do presidente consideram sua passagem bem sucedida, destacando o fato do Brasil ter sido o país escolhido para sediar a edição da cúpula de 2024. O anúncio foi feito na declaração final do grupo divulgada no encerramento da edição de 2021, neste domingo, 31.

Retrato da participação do Bolsonaro no G20: Isolado. Párea mundial!



Charge: Zé Dassilva pic.twitter.com/ceIMrhVysO

— José Guimarães (@guimaraes13PT) October 31, 2021

Resumo de Bolsonaro no G20:



Não fez nada. Só deu chilique.#BolsonaroChiliquento pic.twitter.com/86fpjUdAub

— Cris (@crisvector) November 1, 2021

Bolsonaro tá como no G20 pic.twitter.com/E8tUonbHTb

— Dersu Uzala (@UzalaAntifa) October 31, 2021

Lula no G20 Bolsonaro no G20 pic.twitter.com/dPhnOvl4Cv

— ℋeℓeηαSthephanowitz (@Helenasth) October 31, 2021

Tags