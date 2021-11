COP26: Brasil promete reduzir emissões de gases pela metade até 2030

Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a conferência marca "uma transição do debate das promessas climáticas para a criação de empregos verdes"

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou nesta segunda-feira, 1º, uma nova meta de redução de emissões de gases do efeito estufa. A informação foi divulgada durante a abertura da participação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia.

"Apresentamos hoje uma nova meta climática, mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030; e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26", disse. Leite participou da abertura da cúpula por meio de transmissão simultânea, em evento realizado em Brasília, no edifício-sede da Confederação Nacional da Indústria.

Segundo o ministro, a conferência marca "uma transição do debate das promessas climáticas para a criação de empregos verdes". Leite argumentou ainda que o Brasil tem atuado como articulador do debate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Realizamos encontros bilaterais prévios com mais de 60 países, atuando como país articulador, buscando o diálogo e pontos de convergência. Também conduzimos dezenas de reuniões técnicas, coletando subsídios que culminaram numa estratégia de negociação para defender o interesse nacional e posicionar o Brasil como país fundamental nessa nova agenda verde mundial", disse.



Crescimento verde

Em discurso gravado para a conferência, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o "Brasil é uma potência verde" e argumentou que o país é solução para os problemas atuais."O Brasil é uma potência verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas oceânicas.

No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema", afirmou.Bolsonaro ressaltou ainda que o Programa Nacional de Crescimento Verde, lançado na semana passada, "traz as preocupações ambientais para o centro da agenda econômica".

A iniciativa tem como objetivo aliar a redução das emissões de carbono, a conservação de florestas e o uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde e crescimento econômico."Ao promover uma ‘economia verde’, o programa vai orientar as ações de proteção e conservação do meio ambiente por meio de incentivos econômicos, direcionando recursos e atraindo investimentos.

Com isso, vamos favorecer ações e projetos de conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais, redução de emissões de gases de efeito estufa e, principalmente, geração de "empregos verdes", defendeu Bolsonaro.





Tags