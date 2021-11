Ciro Gomes realiza live com líder de caminhoneiros nesta terça-feira

O pré-candidato do PDT ao Planalto sinaliza uma tentativa de aproximação com alguns dos caminhoneiros insatisfeitos com as políticas do presidente Jair Bolsonaro

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) realiza nesta terça-feira, 2, uma live com Wallace Landim, conhecido como Chorão, uma das principais lideranças da categoria dos caminhoneiros e um dos articuladores greve da categoria realizada neste 1º de novembro. Para ouvir "quem sofre mais com os preços dos combustíveis", o pedetista também conversa com Francisco Moura, presidente do Sinditaxi do Ceará.

Landim foi líder da greve dos caminhoneiros em 2018. O pré-candidato do PDT ao Planalto sinaliza uma tentativa de aproximação com alguns dos caminhoneiros insatisfeitos com as políticas do presidente Jair Bolsonaro e com a mudança na política de preços da Petrobras.

Descontentes com os aumentos dos combustíveis e com as propostas do governo para o setor, caminhoneiros decidiram manter a paralisação nesta segunda-feira. A ideia do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de criar um auxílio para atender 750 mil caminhoneiros autônomos não foi suficiente para a categoria. O presidente anunciou a medida sem detalhar o valor do benefício, fonte dos recursos, nem tempo de duração do apoio.

Em meio ao aumento no valor do diesel nas refinarias, Chorão, também presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), acusa o presidente de fazer "chacota" com as demandas de caminhoneiros. Ele ainda defende que Bolsonaro transfere responsabilidade do reajuste de combustíveis aos governadores.

