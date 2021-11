Após Auxílio Brasil e ofensas a Marcos Pontes, críticas de ministros a Paulo Guedes aumentam

De acordo com os colegas, Guedes é "reativo em reuniões, pouco parceiro, não possui liturgia e que se acha melhor do que os outros".

Os ministros do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) continuam mantendo suas críticas ao gestor da pasta da Economia, Paulo Guedes. A insatisfação com o colega aumentou após a decisão de driblar o teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil e das ofensas que o economista fez a Marcos Pontes, o ex-astronauta ministro da Ciência e Tecnologia. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

As declarações do guru econômico de Bolsonaro foram feitas em reunião fechada, na quarta-feira, 27, durante um encontro com membros da comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Guedes teria chamado Marcos Pontes de "burro", e dito que os demais colegas eram incompetentes.

De acordo com os ministros de outras pastas da Esplanada dos Ministérios, o economista é “reativo em reuniões, pouco parceiro, não possui liturgia e que se acha melhor do que os outros”. Os pares de Guedes também afirmaram que a chance do presidente demitir o gestor é zero.

Os demais ministros também não pouparam críticas ao dirigente da Economia do país por ter dito em entrevista que integrantes da "ala política" estavam sondando nomes para substituí-lo. Na Câmara, a análise é que o centrão deve manter uma pressão pela saída do ministro da Economia, no entanto, as expectativas para isso de fato aconteça são poucas.



