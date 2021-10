COP26: Em conversa com Merkel no G-20, Bolsonaro diz que não é tão mau como dizem

O presidente Jair Bolsonaro, isolado no G20 e criticado por líderes mundiais por sua gestão sobre a crise ambiental, vinha sendo uma figura solitária no G-20. Ele teve uma breve conversa com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, durante um jantar no sábado, em Roma.

Segundo autoridades que testemunharam o momento, os líderes promoveram um bate-papo amigável, porém, que revelou posicionamentos diferentes. A informação é do jornal O GLOBO.

De acordo com as autoridades, Bolsonaro disse à chanceler alemã que ele não era tão mau quanto a mídia reporta. Os informantes afirmam que Merkel, sem julgar, disse que entendia a problemática. Em 16 anos no poder, ela já vivenciou duras críticas da imprensa. Ao responder qual era a maior crise que enfrentava atualmente em seu governo, Bolsonaro avaliou ser o aumento dos preços do gás.

No último dia de reuniões da Cúpula do G20 em Roma, na Itália, neste domingo, 31, os líderes mundiais que compõem o grupo visitaram um dos pontos turísticos mais famosos de Roma, a Fontava Di Trevi. Porém, isolado desde que chegou no território italiano, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu.

