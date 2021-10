Bolsonaro no G20 vai mostrar o Brasil real e não o que "ficam inventando", diz General Heleno

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil, general Augusto Heleno, afirmou que o objetivo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no G20 é “mostrar para a Europa a realidade brasileira, não o que ficam inventando”. Heleno não especificou quem faria falsas acusações contra o país, mas apontou que interessa prejudicar a imagem brasileira por conta da nossa influência na economia.

"É difícil fazer essa acusação. Mas é lógico que a situação econômica do Brasil, sobretudo do ponto de vista do agronegócio, da nossa influência no leste da Ásia, tem influência na Europa. É natural", afirmou Heleno, na saída de um jantar informal com o presidente Jair Bolsonaro na embaixada do Brasil em Roma, onde ele está hospedado. As informações são da Folha de S.Paulo.

Segundo o general, existe ainda a necessidade de proteger as florestas nacionais, mas o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Para Augusto Heleno, “exagero” que fazem sobre desmatamento é “lamentável”.

“Se fossem verídicos os dados que são divulgados, já teríamos desmatado o Brasil inteiro”, disse.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em junho, o desmatamento no país aumentou em 2,7%, em comparação ao mesmo mês de 2020, e esse é o maior valor registrado pelo programa Deter, que passou a operar em 2016. Pelo menos 1.061,88 km² de floresta foram devastados, o segundo mês seguido com desmate acima de mil quilômetros quadrados.

Heleno também comentou sobre o encontro do presidente Jair Bolsonaro com Sérgio Mattarella, presidente da Itália. O ministro afirmou não saber se o mandatário brasileiro pediu ao governo italiano que retirasse restrições para pessoas vindas do Brasil.

"Eu sinceramente não ouvi. Não prestei atenção nessa parte do diálogo. Mas teria sido muito natural que ele pedisse isso. Há uma imigração enorme no Brasil. Então, é sempre para nós, quase que primordial manter relação muito boa com a Itália, permitir que esse pessoal venha para a Itália rever seus familiares”, assumiu o ministro.

Bolsonaro chegou à Itália nesta sexta-feira, 29, para participar da cúpula do G20 no final de semana. Depois disso, o chefe do Executivo visita Anquillara Vêneta, cidade do norte italiano onde o bisavô do mandatário nasceu. No lugar, estão programadas a concessão de título de cidadão honorário a Bolsonaro e uma manifestação de ativistas pelo clima contra o presidente brasileiro.

Na terça-feira, 2, antes de voltar ao Brasil, o ocupante do Planalto ainda participa de uma cerimônia, em Pistoia, que homenageia os pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial.



