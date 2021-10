Jaguaruana: Justiça proíbe eventos com aglomerações em campanha de eleições suplementares

Justiça proíbe candidatos em Jaguaruana de realizar atos de campanha que causem aglomeração durante eleições suplementares. Os eventos estarão suspensos durante a validade do Decreto Estadual. Em caso de descumprimento, a multa diária será de R$ 50 mil.

Não estão permitidos eventos em espaços abertos, semiabertos, mesmo em drive-in. Comícios, passeatas, carreatas, confraternizações não poderão ocorrer ainda que o objetivo seja arrecadação de fundos.

Sobre o assunto TSE cassa prefeito e vice de Jaguaruana e município terá eleições suplementares

TRE-CE marca data para eleições suplementares em Barro e Viçosa do Ceará

A decisão é decorrente de ação do Ministério Público do Ceará (MPCE) após vídeos publicados nas redes sociais dos candidatos Roberto da Viúva (PDT) e Elias do Sargento (PCdoB). Os apoiadores, com bandeiras e de campanha, estão amontoados, sem distanciamento social e sem uso da máscara, apesar do Decreto em vigor.

Segundo a assessoria de Elias do Sargento, durantes todos os eventos as medidas de segurança foram incentivadas, incluindo distanciamento social, mas “o apoio do público sempre aconteceu de forma natural”. A partir da decisão judicial, os candidatos devem investir em criar mais conteúdos para redes sociais e em realizar visitas periódicas, de porta a porta, a fim de conversar com as pessoas.

