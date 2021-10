Erinaldo Dantas lança oficialmente chapa para disputar reeleição à presidência da OAB-CE

Candidato à reeleição para presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Erinaldo Dantas lançou oficialmente a chapa "Somos Mais OAB", para a disputa que acontece no dia 17 de novembro. O ato aconteceu na noite dessa quinta-feira, 28, no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza.



A cerimônia foi promovida em formato híbrido, com transmissão ao vivo nos perfis do candidato nas redes sociais. Participaram presencialmente membros da chapa encabeçada por Erinaldo e alguns apoiadores. Ao lado de Evandro, a Conselheira Estadual da OAB-CE, Christiane Leitão, pleiteia a vaga de vice-presidente.

Sobre o assunto Presidente do TSE anuncia criação da Comissão de Transparência

Presidente da Subseção Cariri da OAB alega suspensão de repasses após declarar apoio a candidato de oposição

OAB-SP nomeia novo vice-presidente na Comissão de Direitos Humanos após renúncia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o evento, apoiadores tomaram a palavra para destacar os feitos da gestão de Erinaldo no triênio 2019/2021. Discursaram o ex-presidente da OAB-CE, Hélio Leitão (2004-2009), que destacou o empenho da presidência frente aos desafios da pandemia; Vládia Feitosa, atual vice-presidente da Ordem, que reforçou a representatividade que mulheres advogadas alcançaram na atual gestão; Julia Barreto, que falou sobre as novas gerações de advogados cearense; André Costa, que falou sobre a representatividade racial da Ordem; e Rafael Ponte, que falou sobre o trabalho feito nas subseções do Interior.

Ao todo, três chapas estão foram registradas para a disputa: ''OAB Livre e Independente'', encabeçada pelo candidato Sávio Aguiar, ''Somos Mais OAB'', de Erinaldo Dantas, e ''OAB Por Você'', de Daniel Aragão. O edital com as regras das eleições gerais foi lançado há um mês.

Tags