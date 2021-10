Davi Alcolumbre praticava “rachadinha” em gabinete no Senado, afirma revista Veja na edição desta semana. O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) é acusado de praticar “rachadinha” em seu gabinete no Senado Federal. Segundo reportagem, seis ex-funcionárias revelam que foram empregadas pelo parlamentar, mas nunca trabalharam e devolviam grande parte de seus salários.



São elas: Marina, Lilian, Erica, Larissa, Jessyca e Adriana, todas moradoras do Distrito Federal. Elas eram contratadas com salários que variavam entre R$ 4 mil e R$ 14 mil, abriam conta em um banco, entregavam o cartão a uma pessoa de confiança de Alcolumbre e ficavam com uma parcela minúscula do dinheiro.



“O senador me disse assim: ‘Eu te ajudo e você me ajuda’. Estava desempregada. Meu salário era mais de R$ 14mil, mas topei receber apenas 1.350 reais. A única orientação era para que eu não dissesse para ninguém que tinha sido contratada no Senado”, revela a diarista Marina dos Santos, 33 anos, ao repórter Hugo Marques, da revista Veja.



O esquema durou cinco anos: de janeiro de 2016 a março deste ano. Outra “funcionária”, a estudante Erica Castro, 31 anos, também confirma o esquema. “Meu salário era acima dos 14 mil reais, mas eu só recebia 900 reais. Eles ficavam até com a gratificação natalina. Na época, eu precisava muito desse dinheiro. Hoje tenho vergonha disso”.



As funcionárias contam ainda que Alcolumbre tinha preferência por mulheres que tinham filhos. Isso porque o Senado paga um auxílio de 830 reais para cada filho em idade pré-­escolar. Quanto mais dependentes cada funcionária tivesse, maior o salário ficaria.



Uma das assessoras tem cinco filhos. Adriana Souza de Almeida topou participar do esquema sem saber de detalhes. Ela é empregada de uma fazenda, onde mora com o companheiro e os filhos, diz que esteve no Senado “umas quatro vezes” para levar os documentos, não tem a mínima ideia do cargo que exercia e nem sabe direito por que foi demitida. “Nunca prestei nenhum tipo de serviço para o senador, e também nunca vi ele.”



Outra funcionária, Lilian Alves Braga, conta que foi demitida quando estava grávida de oito meses. Ela foi à Justiça para cobrar indenização de Alcolumbre por não ter recebido direitos trabalhistas.



Ao responder à reportagem, o senador defendeu que se concentra nas atividades legislativas e que questões administrativas, como a contratação de funcionários, ficavam a cargo de seu então chefe de gabinete, Paulo Boudens. Ele garante não se lembrar das ex-funcionárias citadas na reportagem e que ninguém estava autorizado a ficar com os salários das servidoras. Boudens foi exonerado em 2020. Ele não foi localizado até a publicação desta matéria.

